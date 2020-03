La psiconutrizione ai tempi del coronavirus

a cura della dottoressa Silvana Di Martino, biologonutrizionista, Rita Menditto, psicologa e psicoterapeuta fb perdererepesosenzaperderlatesta

Ippocrate padre della medicina, diceva tutte le malattie partono dall’intestino, proprio perché è nell’intestino dove troviamo la più alta carica batterica, che Il microbiota intestinale (meglio noto come flora batterica intestinale, svolge molte importanti funzioni per il mantenimento dello stato di salute dell’ospite. Un microbiota sano, infatti, ci protegge da diverse patologie (obesità, diabete di tipo 2, sindrome metabolica, malattie infiammatorie intestinali, diverticoli, cancro del colon-retto, artrite reumatoide e allergie). Un’alterata composizione del microbiota ci può, di contro, esporre al rischio di insorgenza delle già citate patologie. Per tale motivo risulta di estrema importanza monitorare il microbiota per permettere il ripristino dell’eubiosi intestinale. In questo momento storico è fondamentale fortificare più che mai il nostro sistema intestinale con alcuni semplici alimenti da inserire nel nostro piano alimentare tutti i giorni:

Colazione al mattino fatta di probiotici, come yogurt, che aiutano il primo tratto dell’intestino, ed estratti di foglie, ossia il famoso liquido verde che contribuisce a mantenere la flora batterica in equilibrio con le fibre.

A pranzo ed a cena pasteggiamo sempre con un buon bicchiere di vino e mangiamo pane fatto con grano saraceno, entrambi sono ricchi di resveratrolo,posseduto dalle piante come difesa contro batteri e funghi.

E poi condiamo i nostri cibi con olio extravergine di oliva di prima premitura ricco di antiossidanti.

In questo periodo di emergenza non mangiamo tanto mangiamo sano.

Inoltre con il nostro nuovo ed interessante approccio, interdisciplinare, tra Scienza della Nutrizione e Psicologia,andiamo ad esplorare le relazioni tra pensieri, sentimenti e credenze inconsce sulla nutrizione, il loro impatto sulle condotte alimentari e sul metabolismo. Il legame tra i nostri comportamenti, tra cui quello alimentare, e il nostro mondo emotivo è molto stretto. Il modo in cui ci alimentiamo è profondamente influenzato dalle dimensioni emotive, sociali e culturali. Sappiamo bene,sopratutto oggi, che nutrirsi in modo sano ed equilibrato rappresenta un efficace mezzo di prevenzione, nonché una fonte di benessere fisico e psicologico. Esistono profonde connessioni tra ciò che mangiamo ed il nostro cervello. Di conseguenza, umore e stress influenzano e sono influenzati da ciò di cui ci nutriamo. È importante conoscere ed imparare quei principi che stanno alla base di una alimentazione equilibrata, come scegliere ed abbinare gli alimenti, e degli effetti che il cibo produce sul nostro organismo, ma bisogna anche essere consapevoli del modo in cui i nostri stati emotivi influenzano il mangiare. In particolare concentriamoci sulle affascinanti connessioni tra cervello, corpo, digestione e comportamento alimentare. È certamente utile cimentarsi in cucina, adesso abbiamo tutto il tempo per dedicarci a ricette sane e gustose. Può essere un modo per essere creativi e utili allo stesso tempo, con un risultato certo, spalmare e stemperare la tensione e lo stress accumulato in questo momento storico che ci circonda. Ricordarti inoltre che l’esercizio fisico in casa (es.: seguendo tutorial TV) può aiutare ad affrontare le conseguenze psicofisiche degli eventi stressanti, come sappiamo mens sana in corpore sano!