La Pandemia non ferma il CAM di Casoria. Domani in diretta streaming

Domani, mercoledì 15 aprile dalle ore 17 sarà trasmesso in diretta streaming, sulla pagina dell’ Assessorato alla Cultura e al Turismo di Napoli https://www.facebook.com/assessoratoallaculturaealturismodelcomunedinapoli/

per #nonfermiamolacultura, la presentazione da parte del direttore del museo CAM Antonio Manfredi, delle attività svolte dal museo in periodo di Pandemia.

In particolare della mostra virtuale internazionale organizzata dal museo dal titolo CAM PANDEMIC ART

https://www.facebook.com/campandemicart/ al quale stanno partecipando centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo che hanno realizzato opere in tempo di quarantena, nonché delle problematiche legate alla sopravvivenza e al futuro del museo alla fine dell’emergenza Covid19.

