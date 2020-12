La nuova giunta c’è ma non ferma la crisi

Il Sindaco, Raffaele Bene, alla fine vara la propria giunta ma i venti di crisi che erano cominciati con la verifica di governo non accennano a calmarsi.

Procediamo con ordine. Sabato pomeriggio mediante un comunicato stampa il sindaco, Raffaele Bene, comunica l’elenco degli assessori che comporranno la sua rinnovata giunta.

Tra questi figurano due nomi che mandano in fibrillazione l’intera comunità politica della città. Tommasina D’Onofrio, scelta per le politiche sociali, e Franco Russo, confermato ai lavori pubblici.

La prima, per esser stata già in questo medesimo ruolo con la giunta dell’ex sindaco Pasquale Fuccio oggi all’opposizione. Il secondo perché, stando a quanto riportato dal gruppo consiliare Obiettivo Comune che lo aveva indicato, avrebbe gradito la riconferma solo sulla base di una diversa rappresentanza del gruppo politico stesso.

Fatto sta che il sindaco Bene è stato costretto a rimodulare i nomi indicati sabato stando, nel caso della D’Onofrio, a prevaricanti impegni professionali di quest’ultima. Mentre nel caso di Franco Russo, secondo quanto ribadito dallo stesso Bene durante la conferenza stampa di presentazione della nuova giunta, la sua riconferma è stata dettata dalla volontà del sindaco di rispettare la regola non scritta secondo la quale i consiglieri comunali eletti, passati poi ad assessore a seguito di dimissioni, sono abitualmente confermati.

Da qui la fronda di cinque consiglieri comunali: Luisa Marro, Enzo Ramaglia, Alessandro Graziuso, Nicola Rullo e Stella Cassettino che immediatamente prima della conferenza stampa in cui il sindaco avrebbe annunciato la sua giunta, al netto dei due rinunciatari, hanno a loro volta convocato i giornalisti per spiegare le loro ragioni.

I cinque, pur ribadendo la loro presenza in maggioranza “per vigilare sugli interessi dei casoriani”, dice Enzo Ramaglia, hanno protestato contro nomine che non condividono. “Non siamo in cerca di poltrone – ha tuonato Luisa Marro – se fossi stata in cerca di incarichi avrei accettato di fare la vice-sindaco come mi è stato proposto di fare. Condivido questa causa per senso di giustizia perché con il sindaco si era discusso su una programmazione diversa che non teneva conto di eventi come il Covid ed il dissesto.”

“Raffaele Bene si ravveda e azzeri seriamente la giunta”, dice Nicola Rullo. Di mancata condivisione di scelte strategiche come quelle dei dirigenti parla invece Alessandro Graziuso.

Stella Casettino da invece una interpretazione diversa della mancata nomina di Franco Russo: “Russo non ha condiviso questa assoluta mancanza di regole politiche. Eppure avevamo fiducia in questa amministrazione, lo stesso Russo si era dimesso da consigliere, per la fiducia verso il sindaco che oggi invece tradisce le regole politiche.”

Tant’è subito dopo il sindaco, Raffaele Bene, contornato dai suoi assessori e dal presidente del Consiglio comunale, Andrea Capano, nomina dell’ordine: Paola Ambrosio, vicesindaca; Marianna Riccardi, Politiche sociali; Sonia Tabacco, cultura e pubblica istruzione; Francesco Gilardi, finanze e patrimonio; Enzo Amato, Lavori pubblici; Vincenzo D’Anna, polizia Municipale.

“Oggi bisogna guardare avanti dopo un anno e mezzo dall’insediamento – ha detto il sindaco – tante cose sono state fatte e tante sono state le occasioni perse, dovute alle difficoltà incontrate, legate alla pandemia, alla situazione economica ed alla penuria di personale. Fin’ora c’è stata la volontà di mantenere gli equilibri e se c’è stato un difetto è stato lo scarso decisionismo. Oggi è un ulteriore passo in avanti che affrontiamo con determinazione diversa, con la volontà di maggiore interlocuzione con il consiglio comunale. Mi sembrava giusto iniziarlo con un esecutivo diverso.”

Agli eventi che hanno visto la maggioranza spaccarsi non sono mancate le critiche dell’opposizione che attraverso i consiglieri: Mauro Baratto, Orsino Esposito, Pasquale Fuccio, Gaetano Palombo, Alessandro Puzone, Angela Russo ed Elena Vignati; invitano il sindaco a dimettersi.