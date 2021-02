“La Mia Crucis” e “La Resurrezione”: arte contemporanea nella chiesa di S. Giustino De Jacobis a Casoria

di Roberto Fabio Brucci – Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, un anno di “passione” nel senso biblico del termine. Anche la cultura è stata colpita duramente, con chiusure e cancellazione di eventi programmati. Ma a Casoria, proprio nel 2020, nella periferica chiesa di S. Giustino De Jacobis, è stata collocata l’opera che forse proprio adesso assume un significato ancor più vivido e attuale: l’originale ciclo pittorico “La Mia Crucis” del maestro Marco Chiuchiarelli.

Chi arriva in questa chiesa viene accolto all’esterno da un moderno campanile “a traliccio” sulla sinistra e da una candida statua raffigurante S. Michele Arcangelo sulla destra. La costruzione del primo edificio risale alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso, quando era dedicato a S. Giuseppe. Successivamente vi furono lavori di ampliamento terminati nel 2016 e il 7 maggio dello stesso anno venne la chiesa venne dedicata a San Giustino De Jacobis, che fu vescovo vincenziano missionario, apostolo dell’Etiopia, nato a San Fele (PZ) nel 1800. La struttura presenta forme semplici, con copertura poligonale, che connota anche l’interno luminoso. Appena entrati, sulla parete di fondo vi sono due tele: una raffigurante proprio S. Giustino De Jacobis, dell’artista pugliese Giuseppe Antonio Lomuscio, l’altra è sempre del Chiuchiarelli e rappresenta un’impressionante “Resurrezione”.

Marco Chiuchiarelli (Napoli, 1975), vive e lavora a Napoli dove, dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle Arti, ha fondato nel 2005 con il fratello Paolo la scuola d’arte “In Form of Art”, insegnandovi Disegno, Anatomia artistica e Tecniche pittoriche. Nel 2014 ha fondato la Douglas Edizioni per presentare giovani talenti partenopei nell’ambito dei Comics. L’anno dopo ha inaugurato la Morrison Fine Art Gallery, sempre a Napoli, mentre sue opere sono presenti in varie chiese del territorio partenopeo e in diverse collezioni private.

“La Mia Crucis”, realizzata per la chiesa casoriana, si compone di 14 tele dipinte a olio, ciascuna di 1,5 x 2 metri, che raffigurano gli episodi della Passione di Cristo visti attraverso i suoi occhi. Vi è così la coincidenza tra il punto di vista del protagonista delle vicende narrate e l’osservatore e il cammino di sofferenza diventa non solo quello del figlio di Dio ma anche dell’artista e, più in generale, di ogni essere umano. La nuova lettura antropocentrica di un tema ricorrente nella pittura sacra si offre come metafora della condizione esistenziale dell’umanità e della sua tragica solitudine. Le immagini si susseguono come scene teatrali, la cui forza drammaturgica è amplificata dalla studiata gestualità, dal vivido naturalismo e da scelte cromatiche che avvolgono i personaggi in un’atmosfera quasi sospesa, senza tempo.

L’augurio per la nostra città, che passa anche attraverso queste straordinarie opere di arte contemporanea, è che dopo la “passione” giunga finalmente il momento della “resurrezione”.

[Foto RFB: Chiesa di S. Giustino De Jacobis].