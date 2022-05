La Giunta si rifà il look, la novità è Colurcio

A poco meno di tre anni dall’insediamento dell’amministrazione guidata da Raffaele Bene cambia la compagine di giunta.

La novità più importante è rappresentata dall’ingresso di Marco Colurcio, consigliere comunale di Europa Verde, a cui va la delega alla Polizia Locale, Mobilità Urbana e Protezione Civile.

Altro nuovo ingresso quello di Tommasina D’Onofrio che riceve la delega all’Urbanistica che fin’ora il sindaco aveva tenuto ad interim nonché di Vincenzo Russo che prende la delega alla Pubblica Istruzione, Cultura e Sport.

Si avvicendano all’assessorato al Bilancio Francesco Gilardi che lascia il suo incarico a Rosario Poliso.

Restano invariate le deleghe degli assessori: Paola Ambrosio (Vicesindaca e ambiente); Marianna Riccardi (Politiche Sociali); Luca Brancaccio (Lavori Pubblici).

Marco Colurcio, neo assessore alla Polizia locale, così come previsto dalla legge lascerà il suo seggio in consiglio comunale al primo dei non eletti della sua lista. Il fato però vuole che sia il compianto Raffaele Petrone vittima del Covid. A subentrare sarà quindi Emiliana Castaldo che aumenta la presenza di donne in consiglio comunale.

Un ringraziamento particolare del sindaco Raffaele Bene e andato agli assessori uscenti: Giovanna Guarino, Vincenzo D’Anna e Francesco Gilardi.