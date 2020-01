La difficile situazione dei dipendenti della “Gi One” per la manutenzione del patrimonio comunale

La situazione dei 24 dipendenti della ditta “Gi One” che negli ultimi anni hanno lavorato per la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare ERP del Comune di Casoria, è una delle tante criticità che questa Amministrazione ha ereditato.

A fronte di un servizio che costa circa 900mila euro l’anno, il Comune incassa non oltre 400mila euro.

Una situazione che perdura da tanti anni e che oggi è emersa in tutta la sua drammaticità. Vicende come questa hanno contribuito a rendere particolarmente critica la situazione contabile in cui versa il Comune.

Il Sindaco Raffaele Bene: “Siamo vicini ai dipendenti che ho personalmente incontrato più volte in questi giorni e che continuerò ad incontrare.

Siamo in contatto continuo anche con i sindacati, a cui va il mio personale ringraziamento, in quanto ci stanno aiutando nel difficilissimo tentativo di trovare una soluzione alla vicenda.

Faremo, come sempre, tutto il possibile per tentare di tutelare i lavoratori e gli interessi della Città di Casoria”

Daniela Midiri