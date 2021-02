La depurativa dopo il martedì grasso

A cura della Dott.ssa Silvana Di Martino – Il fegato è uno degli organi più importanti del nostro corpo, svolge un ruolo fondamentale nella maggior parte dei processi che sostengono la nostra vita:

regola i livelli di aminoacidi nel sangue produce proteine del plasma regolando la coagulazione del sangue produce la bile, che passando attraverso la cistifellea, regola la digestione.

Quindi dalla sua salute dipende gran parte della salute del nostro corpo, ogni giorno mettiamo a dura prova la salute del nostro fegato con una cattiva e sregolata alimentazione, senza calcolare il carico da novanta di questi ultimi giorni di stravizi tra san valentino ed la settimana del carnevale

Per tale motivo disintossichiamo il nostro organismo da tossine con una alimentazione depurativa. Facciamo un carico di vitamine e Sali minerali, bere almeno due liitri di acqua al giorno per depurare e sgonfiare la pancia

Ricordare di non saltare mai i pasti ed ii famosi spezzafame aiutandoci con finocchi e frutta per non arrivare ai pasti principali con una fame da leoni.

Ed allora al via i consigli per una sana alimentazione dopo il martedì grasso

Colazione:

Al mattino bere un bel bicchiere di tè verde un frutto di stagione e uno yogurt bianco

Pranzo :

Carboidrati integrali con carciofi

Cena:

Carni bianche con verdure di broccoli o pesce o zuppa di ortaggi

Nutrizione è Prevenzione!!!!