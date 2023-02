La Croazia si presenta alla BIT

I principali eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno

L’Italia si posiziona tra i 10 mercati più forti per provenienza turistica

In Croazia si va per curare anima e corpo, le spiagge più belle del mondo sono in Croazia. “La tua vita, il tuo tempo, la tua esperienza“, questo il motto scelto dall’Ente Nazionale Croato per il Turismo che ben si addice alle dieci regioni turistiche, dieci capitoli di una storia sulla Croazia che non si misurano in termini di spazio, ma di biodiversità, di tradizioni, di cultura e di gastronomia. La Croazia è entrata da quest’anno a far parte della zona euro e dello spazio Schengen, cosa questa che renderà ancora più agevoli i viaggi in questo stupendo Paese, adottando l’Euro come valuta. Ora si può entrare in Croazia senza code alle frontiere interne terrestri e marittime, sia in entrata sia in uscita, mentre i controlli aeroportuali saranno effettuati fino a marzo. La Croazia è un Paese vicino all’Italia che racconta il suo passato romano e veneziano, tante sono poi le tradizioni proprie della Croazia. Le coste sono frastagliate e di fonte vi sono oltre mille isole, solo 50 sono quelle abitate. Le famose spiagge vengono scelte ogni anno da turisti provenienti da tutto il mondo che prediligono la destinazione non solo per il suo limpido mare e per la bellezza del paesaggio, con un clima mite, ma anche per il buon rapporto qualità/prezzo di alloggi e servizi. Anche quest’anno l’Ente Nazionale Croato per il Turismo partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT di Milano con lo stand C 81 al padiglione 4 di 42 mq insieme a sette co-espositori: Ente per il Turismo della regione del Quarnaro; Ente per il Turismo dell’isola di Rab; Riviera Opatija; Ente per il Turismo della regione di Lika-Senj; Ente per il Turismo di Novalja; Ente per il Turismo della regione di Zadar; Ente per il Turismo della regione Šibenik -Knin.

Un appuntamento annuale quello della Borsa di Milano tra espositori provenienti da tutto il mondo, gli operatori del settore e il pubblico di visitatori. La novità di quest’anno è quella che molti turisti italiani approfitteranno del periodo pre-stagione per brevi periodi di vacanza alla scoperta della Croazia, a due passi dall’Italia. Viviana Vukelic Direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, ha dichiarato: «Questa fiera è importante per la visibilità e per l’immagine del turismo croato nel mercato italiano, sia per gli operatori e il pubblico presente, in quanto si svolge nel cuore della Lombardia, una regione di grande interesse per la Croazia perché da qui provengono tanti turisti. L’Italia si posiziona tra i 10 mercati più forti per provenienza turistica».

La Croazia oggi è una meta turistica desiderabile, molto ben posizionata e visibile nel mercato turistico ed è riconosciuta come una destinazione dove tutti gli ospiti si sentono a casa propria e tutti possono soddisfare le proprie esigenze. L’obiettivo principale è sempre la “destagionalizzazione” attraverso la promozione delle potenzialità del Paese che non offre solo mare: cultura e siti Unesco, cicloturismo, nautica, vacanza attiva, enogastronomia, solo per fare un esempio sono i motivi per i quali la Croazia da anni vede crescere i flussi turistici. Anche l’ampia offerta in tema di salute e benessere, con i centri Spa & Wellness e cliniche per la riabilitazione e la fisioterapia sono importanti attrattori per i turisti italiani e per quelli che ogni anno vengono da tutto il mondo. I turisti italiani arrivanti nel 2022 sono stati 937.792 (112,36 % rispetto allo stesso periodo del 2021). Da sempre la Croazia ha posto al centro dell’attenzione la natura che viene rispettata a seguito di un attento piano di tutela del paesaggio. Il 2023 in Italia è l’anno dei “ponti”. Sarà sicuramente uno stimolo in più per tutti coloro che amano viaggiare o godersi lunghi weekend fuori casa con tanti viaggi brevi, specialmente nel fine settimana. Oggi è sempre più facile arrivare in Croazia grazie alla sua vicinanza con il confine italiano, alla presenza di numerosi traghetti e di collegamenti aerei soprattutto low cost, si possono raggiungere le località croate velocemente e spendendo poco, cosa questa da non sottovalutare. Nel luglio scorso è stato inaugurato il ponte di Peljesac che ha ridotto di molto il viaggio in auto attraverso la Dalmazia meridionale, inoltre il ponte stesso è diventato un’attrazione turistica. Per quanto concerne i collegamenti aerei l’Easyjet dal 26 giugno al primo settembre 2023 aprirà il volo diretto da Napoli a Pula. Da altre città italiane saranno anche operativi i voli delle compagnie: Ryanair, Aeroitalia e Skyalps. La compagnia di bandiera Croatia Airlines con lo slogan “L’estate comincia con noi” offre uno sconto del 30% sui voli da Milano e Roma verso la Croazia per i biglietti acquistati dal 12 febbraio al 15 ottobre 2023 inserendo il codice sconto BIT30.

Le principali novità e i prossimi eventi in programma:

Festival delle luci 15 – 19 marzo, Zagabria

Il Festival delle luci segna il passaggio dall’inverno alla primavera. La città si trasforma in uno spettacolo di luce a cielo aperto: le vie, le piazze, i parchi e i punti di interesse diventano il palcoscenico di splendide installazioni luminose. Tutto ciò che in città è conosciuto diventa nuovo e sorprendente.

https://www.festivalsvjetlazagreb.hr/?lang=en

Istria Granfondo 14 – 15 aprile, Umag

Quest’anno si disputa la nona edizione della maratona ciclistica internazionale Istria Gran Fondo con partenza e arrivo a Umag e Novgrad.

https://www.coloursofistria.com/it/ciclismo/istria-granfondo

WRC Croatia Rally 20 – 23 aprile 2023, Zagabria

Si tratta del principale campionato rallystico e la massima espressione di questo sport. Riunisce spettatori e fan da tutto il mondo.

https://rally-croatia.com/en/

2° Congresso Mondiale del turismo sportivo 26 – 27 aprile 2023, Zara

A seguito dell’accordo firmato dal Ministro del Turismo e dello sport Nikolina Brnjac con l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) arriveranno a Zara più di 300 partecipanti internazionali provenienti dai settori del turismo e dello sport internazionale.

https://zadar.travel/it/eventi/2nd-world-sports-tourism-congress

Festival Internazionale dei bambini 24 giugno – 08 luglio, Sibenik

Durante le giornate del festival, la città di Šibenik diventa un posto magico, dove i bambini da tutto il mondo dominano in ogni angolo, strada e piazza.

https://www.sibenik-tourism.hr/eventi/festival-internazionale-dei-bambini/33/it.html

Hideout Festival 25-29 giugno, Novalja (isola di Pag)

Il più importante appuntamento di musica elettronica in Europa, riunisce su sei palchi i migliori artisti di musica elettronica del mondo sulla splendida spiaggia di Zrce a Novalja.

Ultra Europe Music Festival 07 – 09 luglio, Split

Festival di musica elettronica con più di 100 mila giovani provenienti da tutto il mondo.

https://ultraeurope.com

Dubrovnik Summer Festival 10 luglio – 25 agosto, Dubrovnik

Il 74° Festival riunirà i migliori artisti teatrali, musicali, ballerini della tradizione croata e attori da tutto il mondo.

http://www.dubrovnik-festival.hr/en/

L’Estate a Spalato 14-luglio-14agosto, Spalato

La città di Spalato diventa un enorme palcoscenico su cui si svolgono spettacoli artistici di musica, teatro e balletto ospitando ogni anno al festival “L’estate a Spalato” numerosi artisti.

https://www.dalmatia.hr/it/eventi/lestate-a-spalato

Croatia Open Umag 21-30 luglio, Umag

Con 33 anni di tradizione, è il torneo di tennis più longevo e rinomato della Croazia nel calendario ATP.

https://www.croatiaopen.hr/en/homepage/

Špancirfest 18 – 27 agosto, Varaždin

Fantastici concerti, intriganti spettacoli di strada, laboratori creativi e tante attività per bambini, spettacoli teatrali con una ricca offerta gastronomia.

Dimensions Festival 31 agosto-04 settembre, Tisno

Ospita i più grandi nomi della musica elettronica, centinaia di artisti si esibiranno su diversi palchi sulla spiaggia e in numerose feste in barca.

http://www.dimensionsfestival.com

Baška Outdoor Festival 13-15 ottobre, Baška (Isola di Krk)

La nona edizione offre divertimento in 5 interessanti programmi di sport all’aria aperta: trail running; mountain bike; escursionismo, arrampicata sportiva e zipline.

https://www.visitbaska.hr/it

Biograd Boat Show 25 – 29 ottobre, Biograd Na Moru

Spettacolare Salone Nautico che attira molti visitatori ed espositori dai paesi vicini ed è il più grande punto d’incontro per l’industria nautica croata.

https://www.bbs.com.hr/index_eng.html

Avvento a Zagabria dicembre/gennaio 2023/2024

Nel 2018 il celebre sito European Best Destinations ha nominato per la terza volta di seguito Zagabria la migliore destinazione natalizia.

http://www.adventzagreb.com/?lang=it

Per tutte le informazioni: https://croatia.hr/it-IT

Murter: foto Aleksandar Gospic