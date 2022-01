La consulta per la disabilità di Casoria incontra la cittadinanza…

La Consulta delle Persone con Disabilità di Casoria, presieduta da Ciro Ferrara, domenica mattina 23 gennaio alle ore 10:30 attende la cittadinanza al gazebo, che sarà presso la villa comunale cittadina di via Pio XII, per coinvolgerla sulla risoluzione dei problemi delle persone con disabilità. Sarà possibile ricevere informazioni e fare proposte. La Consulta intende appellarsi con forza all’ Amministrazione Comunale cittadina con proposte sui temi riguardanti la disabilità, sia presentando atti all’attenzione del Consiglio Comunale, sia con una raccolta di firme in vari punti della città casoriana. L’ obiettivo è portare alla massima attenzione della politica cittadina i tanti problemi insoluti nella disabilità, in relazione ai quali ci si attende risposte concrete, da chi amministra Casoria, sulle tante richieste da parte di tutti quei casoriani che quotidianamente sono costretti a fare i conti con troppe difficoltà. Chi amministra la città deve sentire il dovere di renderla un modello che dia la possibilità a queste persone di poter vivere in una città che non li emargini. “Unisciti a noi, fai sentire la tua voce“ è l’appello della Consulta ai concittadini di Casoria.

