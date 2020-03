La biblioteca virtuale dell’IC Ludovico da Casoria approda al MIUR

L’iniziativa della biblioteca virtuale ideata dalle docenti Pina Sellitto e Genni Tuccillo riceve un grande riconoscimento: viene individuata come iniziativa meritevole di pubblicazione sul sito del MIUR nella sezione dedicata #LaScuolaNonSiFerma. Anche al tempo del Coronavirus- Le Storie in evidenza

In questo momento così doloroso per l’Italia e per le nostre comunità i nostri alunni e quanti vorranno farlo, possono continuare a sognare attraverso mille storie e “Fantastiche avventure in biblioteca”. Il sito è in continuo aggiornamento, visitatelo!

Questo il link alla pagina dedicata del Ministero

#LaScuolaNonSiFerma – Didattica a distanza – Nuovo Coronavirus

Questo il messaggio della dirigente Maria Grazia Puzone con il quale, piena di orgoglio e soddisfazione, comunicava alla scuola la bella notizia.

Ma cos’è #lascuolanonsiferma?

Si tratta di un’iniziativa de Ministero dell’Istruzione che anche in questi giorni di Coronavirus mirata a raccogliere in una rubrica dedicata e sui propri canali social tutte le esperienze, le storie, i gemellaggi, gli esempi di didattica a distanza che arrivano ogni giorno dalle scuole italiane. Un modo per non perdere il contatto con le studentesse e gli studenti, per animare il racconto delle buone pratiche, per riunire le istituzioni scolastiche. E per dimostrare che il mondo della scuola, anche in un momento così difficile e imprevedibile, vuole andare avanti.

Per segnalare ogni storia, si può scrivere a: lascuolanonsiferma@istruzione.it