La Beata Luigia Velotti un anno dopo

di Margherita De Rosa – Nella bella cornice dell’Istituto della congregazione delle Suore Adoratrici della Santa Croce, il 2 settembre u.s., a distanza di circa un anno dalla beatificazione della Fondatrice, Madre Luigia Velotti, si è svolta una solenne concelebrazione, presieduta da S.E. Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Napoli; sono stati presenti numerosi sacerdoti di Casoria e non, tra cui il vice direttore del settimanale Nuova Stagione, don Doriano Vincenzo De Luca, il preposito della pontificia basilica di san Mauro, don Mauro Zurro, il parroco della comunità di san Benedetto, padre Pasquale Fioretti, il parroco della comunità di san Giovanni Battista in Casavatore, don Carmine Caponetto, don Elpidio Moccia e numerosi altri prelati, oltre ai Diaconi, il prof. Ludovico Silvestri e il dott. Crescenzo De Stefano. Tra le autorità civili astanti, il sindaco di Casoria, dott. Raffaele Bene e il sindaco di Soccavo; hanno partecipato all’evento delegazioni di tutti gli istituti religiosi del territorio, oltre ad una folla di fedeli, ovviamente aggregatasi per l’occasione sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Inizialmente l’Arcivescovo ha implorato Dio affinché tutti potessimo imitare la Beata nell’adorare quella Croce, che è fonte di vita e di forza per procedere lungo le strade della vita, poi, nel corso della sentita omelia, dopo il saluto rivolto a tutti i presenti, ha così parlato: << E’ davvero bellissimo essere con voi e vivere la bellezza di questa celebrazione eucaristica, perché questo è un momento di Grazia, non solo perché facciamo memoria della beatificazione di Madre Luigia Velotti ma anche perché viviamo l’Eucarestia, elemento che fu fondamentale nella vita della Fondatrice e che tale deve essere nell’esistenza di ciascuno di noi. La presenza numerosa di tanti fedeli, riuniti qui, stasera, è per me motivo di gioia ma anche di preoccupazione, perché, come sempre, quando sono al cospetto di una folla di credenti, mi chiedo se fuori da quel contesto, sappiano realmente testimoniare quanto si proclama nella celebrazione eucaristica, se sappiano poi trasmettere la verità di quell’ incontro…>>-in effetti, l’Arcivescovo ha sottolineato l’importanza della coerenza di vita che ogni cristiano deve attestare, in quanto è bello partecipare ma se l’agire del credente si riduce alla sola presenza ad un evento, allora si è completamente fuori dal percorso che il Signore ci indica: andare, uscire fuori dalle chiusure murarie ed interiori e, come S.E. ha evidenziato, sporcarsi le mani: questo è quel che veramente conta…egli ha poi messo in luce un aspetto caratterizzante il carisma della Beata, che ha definito “contempl-attiva”: << Ella non è stata solo dinanzi alla Croce, che fu il centro della sua vita, ma trasformò la contemplazione in capacità di vedere realmente quel Cristo sofferente del quale bisognava “farsi servo d’amore”. Ciò fu da lei posto in essere soprattutto attraverso l’azione svolta con i piccoli e quanto lei operò fu possibile poiché la Beata consentì a Gesù Cristo di entrare nel suo cuore; anche noi dobbiamo consentire al Signore di raggiungerci, dobbiamo far sì che il suo sguardo ci tocchi, così che possiamo passare dallo stare in ginocchio davanti a Lui, allo stare in piedi al cospetto dei sofferenti, cosicché, chinandoci, essi possano cingerci il collo e rialzarsi…>>; facendo poi riferimento a due eventi della storia terrena di Maria Luigia, l’Arcivescovo ha evidenziato che due date lo legano a lei in modo significativo: il 2 Febbraio, giorno in cui la Beata entrò a far parte nell’Ordine Francescano, intraprendendo il cammino che fu del Santo di Assisi; in questa stessa data, S.E. Domenico Battaglia ha fatto il suo ingresso nella Chiesa di Napoli; il 3 Settembre, giorno del transito al Cielo di Maria Luigia, l’Arcivescovo è stato consacrato come Pastore della nostra Chiesa partenopea. Egli poi, ritornando alla scelta francescana della Beata, ha sottolineato quanto oggi sia importante il ritorno a tale spiritualità per la Chiesa stessa e, come diceva il Santo Poverello, è indispensabile annunciare sempre il Vangelo, se necessario, anche con le parole: quindi è la testimonianza ciò che conta davvero, la pratica, più che la predica…riprendendo poi la lettura scelta per la celebrazione, il Presule ha posto in evidenza la bellezza del passo in cui Gesù prega Simon Pietro di scostarsi con la sua barca affinché Egli possa entrarvi…Ecco Gesù “prega” Pietro…Gesù, in realtà, prega ciascuno di noi affinché gli consentiamo di entrare nella nostra barca, cioè nella nostra vita, anche se non è, la nostra, una vita impeccabile: a Gesù non importa di sporcarsi le mani, perché ogni vita è per lui preziosa! Rivolgendosi all’assemblea l’Arcivescovo ha aggiunto:<< La vostra vita vale! Non scoraggiatevi, non arrendetevi, aprite il vostro cuore a Dio poiché non c’è nulla di più bello che sentire il proprio cuore abitato dalla tenerezza del Signore; Egli ci invita a prendere il largo, a non avere paura… certo, dobbiamo fare i conti con le delusioni, ma, come Pietro, è necessario fidarci di Cristo perché Cristo si fida di noi più di quanto facciamo noi stessi…non rimanete prigionieri delle vostre delusioni! La vita merita di essere vissuta “fino in cima”, così come fece la Beata. La vita è amore e l’amore porta a volare in alto, come lei volò…sempre il Vangelo ci invita a prendere la nostra croce per seguire Gesù: noi siamo capaci di ciò? Allora cambiamo la parola “croce” con la parola amore e tutto sarà più semplice, anche vivere il dolore…sempre se faremo spazio a Cristo nella nostra vita, tutto cambierà, guarderemo con diversi occhi anche i momenti di crisi, il tempo del rimpianto, della delusione, della fragilità…non restiamo prigionieri delle nostre paure, fidiamoci, affidiamoci…noi non siamo gli errori che commettiamo, siamo molto di più…amiamo dunque la nostra vita, perché in essa e nella nostra storia c’è Dio, siamo più forti di ogni paura perché abbiamo la forza dell’Onnipotente dentro di noi. Madre Luigia fu più forte di ogni mortificazione subita perché era forte della forza di Dio, un Dio che è amore, solo amore, sempre amore>>…l’Arcivescovo ha poi invitato ciascuno a “raccontarsi”, perché, nel raccontarsi si riconoscono i segni di Dio dentro di noi, l’opera che Egli realizza; il Presule ha spronato l’assemblea ad affermare il proprio essere cristiana, dicendo: << non vergogniamoci, non limitiamoci a proclamarlo a parole, ma siamo realmente tali, non cristiani all’acqua di rosa, non cristiani della domenica, ma cristiani coraggiosi, animati dalla certezza che Dio ci tiene per mano se solo glielo consentiamo, così come faceva Madre Luigia Velotti. Allora potremo dare speranza a chi incontreremo lungo il nostro cammino, sorridere a chi è nel pianto: crediamo in Dio e in noi stessi, innamorandoci di Cristo, amore sconfinato: non abbiamo paura…questo è l’augurio che vi formulo: di entrare nella vita colmi dell’amore di Dio, che non vi farà chiudere gli occhi dinanzi alla sofferenza, che vi spronerà a sporcarvi le mani, mai il cuore, praticando quel Vangelo che è verità, amore e libertà: il Vangelo è Gesù stesso! Rimanete in piedi anche quando la vita vi mette all’angolo…che Maria Luigia, dal Cielo, ci aiuti a percorrere questo cammino, che è cammino di vita vera e gioia imperitura. Amen!>>. Le belle e toccanti parole dell’Arcivescovo costituiscono un forte messaggio di speranza ma anche un invito a rivedere il nostro vissuto di cristiani: non è facile essere tali concretamente ma se riusciremo in tale impresa saremo più veri, più affidabili, più felici…La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti della madre generale, suor Rosalia Vittozzi, ringraziamenti rivolti, in primis, all’Arcivescovo e poi a tutti i presenti; infine un tripudio di fuochi d’artificio ha sugellato questo momento di memoria da cui, con l’ausilio della Beata, ciascuno potrà ripartire per ricostituire il proprio mondo interiore e, con gli altri fratelli, una più sentita appartenenza al popolo di Dio.