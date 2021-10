Karate, due casoriani ai campionati nazionali

Doppio risultato nel karate per la palestra Igea che al palazzetto dello sport di Cercola riesce a portare a casa un primo ed un terzo posto.

La vittoria di Giancarlo Puleo, atleta originario di Casoria allenato da Rita Puleo e Pasquale Celentano vincitore della categoria esordienti 68 kg ed il 3’ posto di Angelo Manfellotti Nella categoria esordienti 58 kg.

Due risultati importantissimi che valgono per i ragazzi la qualificazione per i campionati nazionali.

In bocca al lupo a questi due giovani atleti dei quali sentiremo sicuramente parlare anche in futuro.