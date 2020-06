Junk food e calvizie: mangiare patatine fritte non solo nuoce alla linea, ma non aiutera’ a far ritornare la folta chioma ormai perduta

a cura della Dott.ssa Silvana Di Marino – Pare che un additivo antischiumogeno e che permette una maggiore stabilita’ termica della frittura,usato nell’industria alimentare il dimetilpolisilossano, utilizzato come materiale permeabile all’ossigeno inserito nei vasi sanguigni, agisca sul sistema pilifero.

Studi in corso sono sui topi, nel frattempo che gli studi vengano confermati sull’uomo, non dimentichiamo che più di sei patatine al giorno e con insalata non vanno mangiate, perche’ nuociono alla nostra salute, oltre che per l’apporto calorico, anche perche’ sono una bomba di amido, incrementano il tasso glicemico, le probabilita’ di obesita’ e malattie crdiovascolari.

Ed allora in attesa di ricerca…. Mangiamo sano perche’ e’ l’unico metodo per vivere a lungo ed in salute

