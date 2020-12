Ipotesi rimpasto, Fico e Trojano (LF) tuonano: «Nessun contatto per entrare in maggioranza, a differenza di altri. Siamo lontani da logiche di spartizione»

Tramite un duro cominciato redatto a quattro mani, i consiglieri comunali Rino Fico e Rino Trojano hanno messo definitivamente a tacere le voci di corridoio che volevano il neonato gruppo consiliare “Liberi e Forti” in procinto di entrare nella maggioranza che sostiene l’attuale amministrazione in cambio di una nomina all’assessorato ai lavori pubblici. Di seguito la nota congiunta.

«Questo comunicato di chiarimento si rende necessario onde evitare le classiche strumentalizzazioni di chi da tempo, a scapito delle reali esigenze della città, diffonde notizie false e diffamatorie con il solo scopo di destabilizzare sia la maggioranza che le opposizioni.

Probabilmente il tutto è partito dalla stesura di quel manifesto dove una parte della minoranza, in maniera strumentale, ha cercato di far apparire alla città il nostro passaggio in maggioranza omettendoci di fatto il coinvolgimento a quella iniziativa.

E’ sotto gli occhi di tutti che la città vive una grave crisi politico-amministrativa, è pur vero che è stato un anno difficile per la città in seguito alla grave crisi sanitaria ed economica, però è pur sempre vero che le azioni messe in atto dalla maggioranza che sostiene il sindaco Raffaele Bene non sono state né efficienti né efficaci. Si è sempre navigato a vista e purtroppo la situazione è talmente degenerata che ha portato ad una crisi quasi irreversibile del sistema politico casoriano.

I sottoscritti consiglieri nell’ambito del loro mandato non hanno mai votato a favore di atti prodotti da questa amministrazione.

Ben venga quindi un’azione di rilancio, che sia però intenzionata a dare una spinta efficace al sistema amministrativo della città, che non sia la solita spartizione di poltrone ed incarichi ma che guardi alle reali esigenze ed alle sofferenze del tessuto sociale di Casoria.

Il gruppo “Liberi e Forti” guarda a questo rilancio con curiosità, lontano da logiche di spartizioni e da interessi personali, al solo scopo di garantire alla città una progressiva crescita, investendo sugli uomini e sulla loro voglia di riscatto, su contenuti e progetti a medio e lungo termine.

È bene chiarire che ad oggi tra il gruppo “Liberi e Forti” e la maggioranza non si è mai aperto nessun tavolo di discussione, né sui temi né tantomeno sui nomi. Tali tavoli, in un recente passato hanno visto partecipi altri gruppi che compongono l’opposizione, ai quali sono state proposte addirittura deleghe, quindi non ci prestiamo a questi giochi che mirano solo a destabilizzare la nostra città».