Io mi prendo cura di te: l’ Avis e l’Ancora del Sorriso scendono in piazza

Il Covid-19 ha interrotto gli screening oncologici, la donazione di sangue ed in generale l’attività di

prevenzione tutta. Questi due mesi di stop rischiano di pesare soprattutto sulla diagnosi precoce

dei tumori e sull’emergenza sangue, che con l’avvicinarsi dell’estate , diventa ancora più

impellente.

Alla luce del lento ritorno alla normalità, in tutta Italia si sta affrontando pertanto il tema della

riapertura degli screening e della donazione del sangue, tenendo conto che la paura del contagio,

potrebbe portare la gente a non presentarsi negli ambulatori e negli ospedali per sottoporsi agli

screening oncologici o per donare il sangue.

Ecco dunque perché l’ Avis di Casoria e l’Ancora del Sorriso hanno organizzato , con il patrocinio

del Comune di Casoria ,l’iniziativa di effettuare il giorno 2 luglio 2020 , visite senologiche, per la

prevenzione del cancro al seno, e la raccolta del sangue per aiutare quanti hanno bisogno di

trasfusioni.

All’insegna che la salute non può aspettare, sfidando sia il caldo sia il Covid-19 che purtroppo

ancora ci perseguita , i volontari delle suddette associazioni, armati di tanto coraggio e nella

consapevolezza di quanto sia importante diffondere la cultura della prevenzione e della

donazione, offrono l’opportunità alle donne di poter effettuare gratuitamente oltre la visita

senologica anche l’ecografia al seno, nonché chiedere a quanti sono idonei a donare il sangue.

Tale evento rappresenta un invito importante affinché le persone comprendano quanto sia

fondamentale ripartire pensando tanto a chi sta nella sofferenza, e quindi ha bisogno di un gesto

di solidarietà ,come è la donazione del sangue e tanto a prevenire il cancro al seno, che ancora

oggi affligge tante donne.

Amare se stessi attraverso gli altri , questo dunque potrebbe essere in sintesi il messaggio che si

vuol dare alla città tutta.

Abbandoniamo dunque le nostre remore, le paure , ed incontriamoci il 2 luglio presso il bar dello

Sport ,(punto di accoglienza) per riprendere in mano la nostra vita .

