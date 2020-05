Intolleranza al latte vaccino? Ecco le alternative!

A cura della dottoressa Silvana Di Martino – I prodotti alternativi in commercio per chi non può consumare latte per un intolleranza al lattosio o un’allergia alle proteine del latte, soprattutto la caseina, sono di origine animale o vegetale.

Il latte di capra ha una composizione simile al latte vaccino, ma il contenuto di grasso , calcio , lattosio e caseina sono inferiori. La caseina del latte caprino è più digeribile. E’ utilizzato per chi allergico alle proteine del latte, ma non è tollerato da tutti.

Il latte di soia, ottenuto dai semi lasciati macerare in acqua e schiacciati, ha un contenuto calorico simile, o inferiore, al latte parzialmente scremato. Chi è allergico alle proteine del latte può sviluppare una sensibilizzazione anche a quella della soia. Può essere addizionato con calcio e, per mascherare il gusto del legume, zuccheri,i aromi.

Il latte di riso si ottiene dai chicchi macinati e filtrati. E’ povero di proteine e grassi ma ricchissimo di zuccheri, dal 7 al 10%. Può essere addizionato con calcio e fosforo.

