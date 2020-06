Intervista al ballerino Francesco Nunziata, gestore del locale ‘A mi Manera’: “Il lockdown è stato un macigno per la mia attività, ma sono felice di aver investito a Casoria.”

Palestre e caffetterie sono state tra le attività più colpite dal lockdown degli scorsi mesi. Molti piccoli imprenditori sono stati costretti a calare per sempre la saracinesca del loro negozio, causa la mancanza di introiti nelle ultime settimane. Anche Casoria, come il resto del paese, ha vissuto sulla sua pelle l’onta negativa causata dalle chiusure imposte dal governo. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un giovane ballerino e imprenditore che con tanta forza di volontà è riuscito a risalire la china dopo lo shock post quarantena.

Per il Giornale di Casoria abbiamo raccolto la testimonianza di Francesco Nunziata, gestore della palestra e caffetteria “A Mi Manera” di via Pio XII, ritrovo per tutti gli amanti dello sport e della danza moderna.

Ciao Francesco, raccontaci come hai vissuto l’esperienza del lockdown in questi mesi. Come è cambiata la tua vita in questo periodo?

Ciao Andrea, in questi mesi ci sono arrivate tante direttive, facciamo sanificazione certificata una volta al mese e tutti i giorni provvediamo a disinfettare i locali tramite una macchinario acquistato dalla ditta che provvede alla pulizia degli ambienti. Avendo attivato dei corsi di karate, abbiamo a che fare soprattutto con bambini ergo l’attenzione è massima. Ci siamo muniti di un termoscanner a infrarossi per misurare la temperatura a tutti i clienti della palestra. Chiediamo il rispetto della distanza interpersonale di 2 metri. Una persona, come non tutti sanno, ha a disposizione 16 metri quadrati. Riguardo invece il settore della danza, le nuove normative hanno vietato il contatto, e questo per noi che puntiamo moltissimo sui balli caraibici è stato davvero un bel macigno. Siamo passati dall’avere 200 clienti a poco più di 20. Riguardo alla caffetteria posso dire che le prime settimane sono state dure, avevamo le porte serrate per vietare l’ingresso nel bar, essendo vietato il consumo al tavolo. Con l’asporto purtroppo abbiamo lavorato davvero poco, essendo chiusi in quel periodo tutti gli uffici e i negozi principali. Fortunatamente abbiamo ricevuto i i 600 euro del governo tramite la partita Iva del locale. Per far fronte a tutte le spese straordinarie siamo stati costretti ad aumentare il prezzo del caffè da 0,90 a 1 euro.

Hai detto che la tua palestra è frequentata da molti bambini. Come fate a gestirli e fare in modo che anche i più piccoli rispettino le stringenti norme anti contagio?

Riusciamo a gestire benissimo i più piccoli. Facendo arti marziali i bambini sono formati nel rispetto delle regole. Ovviamente vengono in palestra già vestiti, non possono fare la doccia in sede e non possono salire sul tappetino con le scarpe. Devono avere sempre la mascherina, tranne ovviamente quando praticano la disciplina.

Cosa ti ha spinto ad investire a Casoria?

Guarda io provengo da una storica famiglia di ballerini, questo è lo stesso lavoro che un tempo faceva mio padre, su questo punto mi ritengo fortunato. Ho gestito per 10 anni una palestra a Portici quindi non sono nuovo del settore. Qui a Casoria abbiamo trovato in primis la struttura giusta, l’ex storica piscina Castaldo, cosa che ha spinto me e la mia famiglia a fare questo importante investimento. Ci impegniamo ad offrire al cliente serietà ed i migliori prodotti presenti sul mercato.

Proposte per migliorare Casoria?

Secondo me per migliorare Casoria bisognerebbe fare qualcosa in più per i ragazzi. Ci vorrebbe qualche locale per intrattenere i più giovani del territorio. In futuro anche il mio locale potrebbe organizzare qualche evento per migliorare e animare al meglio la città di Casoria. Se non fosse stato per il lockdown magari avrei già iniziato questa estate. Ma in futuro non escludo piacevoli sorprese.