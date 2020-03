Interrogazione urgente del Movimento 5 Stelle- Sanificazione straordinaria dei locali adibiti a commercio ed impresa del 7 marzo

Il Movimento 5Stelle in data 7 marzo ha presentato una interrogazione urgente al Sindaco di Casoria, al Dirigente del Settore Ambiente ed al Comandante della Polizia Municipale relativamente alla sanificazione straordinaria dei locali adibiti a commercio ed impresa nel Comune di Casoria, a seguito del caso di Covid-19 riscontrato ad oggi nel nostro comune. Ecco la loro dichiarazione: “Abbiamo protocollato(7 marzo) un’ interpellanza in cui chiediamo di sapere con urgenza se, a seguito del caso positivo di Coronavirus nel nostro comune:

1) i commercianti e le imprese DEVONO provvedere a sanificazione straordinaria dei locali (anche autonomamente) esponendo il cartello visibile all’esterno così come ordinato dal comune di Napoli

2) Devono predisporre dispenser con disinfettanti negli esercizi commerciali e nei locali

3) Se saranno effettuati controlli dalla polizia municipale in tal senso. Attendiamo risposte”.

Nella ultima Ordinanza del Sindaco Bene, del 9 marzo, un passaggio sembra recepire in parte ciò che chiedono i consiglieri pentastellati. Ovvero, laddove si ordina a tutti gli esercenti attività commerciali e luoghi di aggregazione aperti al pubblico di provvedere alle necessarie sanificazioni ed igienizzazioni dei propri locali, autocertificandone gli esiti in maniera visibile all’utenza, ed inoltre di mettere a disposizione dei clienti prodotti igienizzanti per le mani. Infatti il consigliere pentastellato Mauro Baratto, sulla sua pagina social, nel dare notizia del riscontro avuto- in parte- alla interrogazione presentata, nella ordinanza del Sindaco, invita cittadini, commercianti ed esercenti a denunciare chi infrange la legge. Infatti, il problema vero è quello dei controlli, affidati alle forze dell’Ordine ma soprattutto, mai come in questi difficili momenti al buon senso ed alla responsabilità di tutti. Ci auguriamo allora che prevalga in tutti il senso di responsabilità e di correttezza.

