Interrogazione parlamentare del Sen. Ruspandini di Fratelli d’Italia sulla vicenda voragine a San Mauro

La vicenda relativa alla voragine apertasi nel luglio dell’anno scorso nel pieno di quel centro storico casoriano che costituisce la memoria collettiva del popolo casoriano, continua a suscitare interesse. Addirittura dopo aver fatto parlare e scrivere l’intera nazione, ora arriva nelle aule parlamentari. E per l’esattezza nell’austero Palazzo Madama, sede storica del Senato della Repubblica italiana. A presentare interrogazione al Ministro dell’Ambiente, è il Senatore di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini, su sollecitazione della comunità locale del partito di Giorgia Meloni, storicamente guidato qui a Casoria da Luca Scancariello, che ricopre anche la carica di dirigente nazionale del partito. Ciò a seguito di una assemblea pubblica tenutasi alla Biblioteca di Casoria il 18 del mese di gennaio. In quella occasione il Dr. Paone geologo che ha ricoperto anche la carica di Assessore del Comune di Casoria, esperto in materia, aveva relazionato sui fatti accaduti, evidenziando notevoli incongruenze nella vicenda. A seguito degli esiti della manifestazione, come ci conferma Luca Scancariello che abbiamo sentito a telefono, il sen. Ruspandini, resosi conto della gravita della situazione, ha ritenuto opportuno nell’ambito dell’esercizio del potere ispettivo, presentare in data 5 febbraio una vera e propria circostanziata interrogazione al Ministro dell’Ambiente, al fine di sollecitare un intervento nazionale su di una situazione che riguarda l’intera città di Casoria, e la frazione di Arpino. Il Senatore nella sua interrogazione, insiste sul fatto che la situazione delle cavità presenti sul territorio casoriano fosse ben nota alle autorità cittadine. Ciò a seguito di censimenti fatti dalla ex Amministrazione provinciale di Napoli. Inoltre tale situazione, peraltro, era stata descritta in una relazione geologica, a firma del dottor Giovanni De Falco, nel luglio 2013, redatta per il piano urbanistico del Comune di Casoria, e reperibile facilmente in rete. Rispetto, quindi, a situazioni note ed evidenziate in atti pubblici, nessun piano di recupero e di salvaguardia del fragile sistema idrogeologico del territorio è stato mai adottato dalle competenti autorità. E, nemmeno oggi, si prevedono piani di recupero del centro storico. Insomma il destino della zona di San Mauro, dove sorge un autentico scrigno di tesori storici ed architettonici, sembra ancora incerto. L’imponente Basilica pontificia minore dedicata al culto del santo protettore della città, San Mauro, e la più antica Arciconfraternita della città SS. Maria della Pietà e del Buonconsiglio, hanno subito danni a causa della voragine del primo luglio dell’anno scorso, senza contare i disagi delle famiglie degli sfollati come evidenziato nella interrogazione. Sul punto le preoccupazioni non mancano. La sicurezza di quella zona è particolarmente sentita, proprio perché attorno alla Chiesa di San Mauro nacque il primo nucleo fondante della storia della città. Tant’è che il Reverendissimo Preposito di San Mauro, Don Mauro Zurro, in apertura della solenne celebrazione finale della Festa del Santo Patrono, officiata dal Cardinale Sepe, sollecitava le Autorità cittadine presenti in prima fila, ad una ulteriore attenzione per la sicurezza del sottosuolo adiacente la voragine. In effetti, in rete si trovano facilmente notizie del censimento delle cavità insistenti sul Comune di Casoria. Quello della ex Provincia di Napoli, l’abbiamo reperito anche noi, con una semplice e mirata ricerca. Così come abbiamo reperito uno studio commissionato proprio dalla Chiesa di San Mauro, sugli Ipogei che si trovano al di sotto della basilica, definiti cavità artificiali, che potrebbe essere utile per capire e per intervenire sul sottosuolo di Piazza San Mauro, dove come è scritto nelle fonti storiche della città di Casoria, anticamente esisteva anche un pozzo. Luigi Einaudi, secondo Presidente della Repubblica, amava ripetere: che per deliberare occorre conoscere. E proprio questo il punto. Per prevedere e programmare seri e risolutivi interventi finalizzati alla salvaguardia ed alla conservazione del centro storico e dei suoi monumenti e chiese, occorre studiare e monitorare seriamente il sottosuolo, partendo proprio dalla grande storia della nobile Terra di Casoria. Ma bisogna intervenire con urgenza anche ad Arpino, dove la falda freatica del fiume Lufrano, tombato- come scrive il Sen. Ruspandini- sta risalendo in superfice provocando frequenti allagamenti. Ma voragini e smottamenti del fragile sottosuolo casoriano, sono all’ordine del giorno come documentiamo giorno per giorno. Ci auguriamo che finalmente dalle parole si passi ai fatti, e che di tragedie annunciate non si debba più parlare e scrivere. Qui di seguito, pubblichiamo l’interrogazione del Sen. Ruspandini per dare modo ai nostri lettori di poterla leggere fino in fondo. Di sicuro seguiremo gli sviluppi della situazione, documentando i nostri lettori anche sugli esiti della risposta che darà il Ministro dell’Ambiente.

Senato della Repubblica

Atto n. 4-02853

Pubblicato il 5 febbraio 2020, nella seduta n. 187

RUSPANDINI – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –

Premesso che:

nel luglio 2019, nelle primissime ore della giornata, il centro storico della città di Casoria, Comune di circa 80.000 abitanti a nord di Napoli, è stato scosso da un profondo smottamento della sede stradale;

la voragine, larga 8 metri e profonda 12, è stata preceduta da un forte boato e da un intenso odore di gas, e ha inghiottito un compattatore di rifiuti dell’azienda di igiene urbana “Casoria-Ambiente”; solo il caso ha evitato un esito tragico per il conducente del mezzo: il veicolo infatti è precipitato con la parte posteriore e non con la cabina di guida;

a seguito dell’evento franoso, circa 50 famiglie, residenti in palazzi adiacenti all’area interessata, sono state evacuate in via precauzionale;

a fronte di un forte risalto che la vicenda ha avuto sui principali organi di stampa, locali e nazionali, il sindaco della città, Raffaele Bene, ha affermato che nulla “poteva far pensare a quello che poi è successo, nei giorni scorsi non ci è pervenuta alcuna segnalazione da parte dei cittadini”, come si legge su un articolo de “Il Messaggero”;

la dichiarazione del sindaco, tuttavia, stride con la realtà; da tempo, infatti, è stata riconosciuta la particolare conformazione geomorfologica del sottosuolo, caratterizzato da profonde cavità (circa 300 censite al 2002), causate dagli innumerevoli scavi effettuati nel tempo per ricavare materiale utile in edilizia: tuttavia, non è mai stato fatto uno studio approfondito, attraverso indagini geofisiche, per conoscere la reale natura di tali cavità;

tale situazione, peraltro, era stata descritta in una relazione geologica, a firma del dottor Giovanni De Falco, nel luglio 2013, redatta per il piano urbanistico del Comune di Casoria, e reperibile facilmente in rete;

si affermava, tra l’altro, che “malgrado il censimento effettuato negli anni 1986 e 1987 ed il relativo aggiornamento effettuato dall’Amministrazione Provinciale di Napoli, a tutt’oggi manca una banca dati razionale delle cavità; esse nel corso del tempo sono state rilevate solo in parte e in molti casi solo riempite allorquando venivano rinvenute o nel corso dell’attività edilizia connessa allo sviluppo urbanistico della città o in occasione di sprofondamenti e dissesti”; inoltre, “fenomeni di dissesto possono evolvere sino al crollo quando si determinano più concause contemporaneamente. Tra i fenomeni scatenanti possono essere considerate le infiltrazioni d’acqua, le pareti dei pozzi non rivestite, la scarsa litificazione del tufo, le fratture del tufo in volta e la presenza di tane di lapillo nel materiale sciolto sovrastante il banco di tufo laddove è localizzata la cavità”; soprattutto, “il mancato censimento e rilevamento delle cavità, il riempimento delle cavità talvolta non eseguito a regola d’arte, la dissennata eliminazione in superficie dei manufatti e morfologie riconducibili alla presenza di cavità stesse (discenderie, occhi di monte, piscine, pozzi isolati, ecc.), la perdita della memoria storica e l’assenza di iniziative pubbliche volte allo studio puntuale del problema hanno determinato una situazione di obbiettivo impedimento al necessario risanamento del sottosuolo cavato nonché hanno di fatto aggravato le condizioni di potenziale instabilità del territorio. La predetta situazione impone la necessità e l’urgenza” di approfondire la conoscenza delle cavità per programmare il risanamento del sottosuolo;

considerato che:

oltre al centro storico della città, anche altre zone del territorio comunale sono interessate da criticità geologiche e morfologiche, come la frazione di Arpino di Casoria, dove la falda freatica del fiume tombato Lufrano sta risalendo, causando notevoli disagi e allagamenti;

sebbene la situazione complessiva fosse ufficialmente nota dal 2013 grazie alla citata relazione, nulla è stato fatto in tutti questi anni: non è stato predisposto alcun piano strategico di prevenzione e manutenzione, non è stato previsto alcun adeguato intervento né, a quanto risulta all’interrogante, sono stati attivati tavoli tecnici istituzionali;

la situazione emergenziale richiederebbe, invece, un’attenzione particolare, attraverso una costante attività di monitoraggio, prevenzione e tutela,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda attivare al fine di fronteggiare le criticità evidenziate e, in ogni caso, un problema che, estremamente diffuso sul territorio nazionale, determina talvolta effetti catastrofici.