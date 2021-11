Iniziativa di solidarietà per chi è meno fortunato.

Anche quest’ anno purtroppo, anche a causa del Coronavirus, oltre che della crisi economica, tante persone non potranno festeggiare il Natale come vorrebbero. Solo la sensibilità di chi è più fortunato può alleviare il loro disagio e donare un sorriso ed un gesto concreto a queste persone. Anche in questa circostanza l’ ambulatorio di medicina solidale “San Ludovico da Casoria”, che tutto l’ anno si prodiga con impegno per offrire assistenza sanitaria gratuità ai meno abbienti, ha voluto organizzare un’ iniziativa benefica per i più bisognosi, “La tombola solidale”, che si svolgerà domenica 5 dicembre prossimo alle ore 18 presso l’ istituto scolastico “Andrea Torrente” in via Duca d’ Aosta a Casoria. Il ricavato sarà destinato all’ acquisto di doni per bambini ed anziani soli. L’ appello dei soci e dei volontari dell’ Ambulatorio è ancora una volta “aiutaci ad aiutare gli altri”, con la speranza che in tanti lo accolgano con il cuore.