Incoraggianti i dati di Casoria e della Campania, meno incoraggiante il comportamento dei cittadini nella Fase 2

Continua il trend positivo nella nostra città e in tutta la Campania. Anche ieri nessun contagio accertato e ben 5 persone guarite, che portano il numero delle persone ancora positivo a 27.

Incoraggiante anche il dato della Campania, che su ben 4500 tamponi effettuati solo 9 sono risultati positivi.

Meno incoraggiante il comportamento dei cittadini che dall’inizio della Fase 2 hanno allentato il grado di attenzione riversandosi in strada senza apparente motivo e in molti casi senza utilizzare i dispositivi consigliati, mettendo a rischio i sacrifici fatti negli ultimi mesi e mettendo in pericolo la loro salute e quella degli altri. Invitiamo ancora una volta ad osservare le direttive consigliate e di usare ancora più attenzione in questa fase, i cui risultati saranno visibili entro fine mese. La cosa peggiore sarebbe essere costretti a ritornare in casa per un comportamento errato.