Incidente Via Etna, resta in prognosi riservata il motociclista

Dopo il brutto incidente occorso ieri pomeriggio ad un motociclista a via Etna restano ancora gravi le sue condizioni.

Ricoverato presso il Cardarelli nell’immediatezza del sinistro è tutt’ora in prognosi riservata a causa dei politraumi riportati nell’impatto contro un auto che svoltando gli ha tagliato la strada.

Lo fa sapere il Comando di Polizia Locale che sta svolgendo gli atti previsti in queste circostanze. Dai rilievi è emerso anche che il centauro non indossava il casco.

Nessuno dei due conducenti è risultato positivo ai test alcolemici e per sostanze stupefacenti.