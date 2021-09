Incidente in Via Boccaccio, coinvolta una prossima sposa.

Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo il prolungamento di via Boccaccio verso gli assi viari che conducono alla SP1 si è verificato uno spettacolare incidente che ha visto coinvolte due auto.

Fortunatamente non sono state gravissime le conseguenze per gli automobilisti, tuttavia tra i conducenti è rimasta coinvolta una giovane donna che proprio oggi doveva convolare a nozze ed invece è dovuta ricorrere a diversi punti di sutura sull’occhio e sul labbro, medicati al pronto soccorso di Villa Betania.

Sul posto la Polizia Locale che oltre a svolgere i rilievi tecnici del sinistro ha provveduto prima a calmare gli animi piuttosto agitati delle persone coinvolte e poi a liberare nel più breve tempo possibile la sede stradale e decongestionare in traffico cittadino.