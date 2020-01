Incendio ad un Capannone sulla sannitica.

Un incendio si è sviluppato nei pressi della Sannitica in Casoria, oggi pomeriggio. La segnalazione è stata fatta dalla pagina sociale di Terra Nostrum Trentola Ducenta, con pubblicazione anche di una foto della colonna di fumo che si leva dal Capannone, che pare essere l’ex Capannone di proprietà della Ciaramella Cars, oggi in fitto ad una azienda di abbigliamento. La strada è Via Iacopo Torello , una traversa della Sannitica. Un incendio dovuto secondo le notizie ad un corto circuito di un quadro elettrico, che ha interessato un’ area di 100 metri quadrati. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, e due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno prontamente spento le fiamme.