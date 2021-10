In ricordo della prof. Cristiana D’Ambra

di Margherita De Rosa – E’ trascorso poco più di un mese da quando, dopo una lunga malattia, ci ha lasciati la prof.ssa Cristiana D’Ambra…Cristiana merita un ricordo, anzi, una definizione che potrebbe essere: << la dolce donna del sorriso>>….sempre disponibile, mai imbronciata, autentica nei rapporti umani, vera e senza ombre, Cristiana era amata da tutti coloro che ruotano nel mondo della scuola, nello specifico, da quanti fanno parte del liceo Gandhi di Casoria…qualsiasi cosa succedesse, lei c’era, quale presenza saggia e amorevole per tutti. Non conosceva la rabbia Cristiana, forse, qualche momento di tensione lo esternava attraverso gli occhi lucidi, i suoi bellissimi occhi chiari, specchio di un’anima bella; occhi che splendevano d’orgoglio materno quando raccontava dei suoi figli…personalmente, e credo di interpretare l’idea di molti, ho di lei un ricordo che può connotarsi con una parola sola “serenità”, infatti era un piacere “rasserenante” incontrarla, il chiacchierare con lei fu sempre accompagnato dalla sia risata, la risata di una donna “d’amore”, strappata troppo presto a questa vita…ora, però, ne vogliamo essere certi, il Paradiso ha un sorriso in più, quello dell’amata e indimenticabile Cristiana, amica dolce e sensibile, docente ferma e comprensiva, donna degna di stima e meritevole di affetto, che oggi ci piace immaginare come una stella, stella che brilla nel firmamento dei più col suo sorriso e con lo splendore dei suoi occhi limpidi come lo è un cielo sgombro di nubi. Ciao, Cristiana, grazie per quanto ci hai dato, il nostro amore per te non conoscerà tramonto….