In Campania sono quasi 1000 i contagiati dal Covid-19

Le previsioni dell’unità di crisi della Regione Campania comunicate dal presidente De Luca in settimana, sembrano essere corrette. Avevano previsto di superare i 1500 contagi a fine Marzo e toccare i 3000 a inizio Aprile. I dati comunicati ieri sembrano avvalorare questa tesi.

Ieri sono stati effettuati 548 test di cui 99 risultati positivi. Numero che porta il totale vicino a quota 1000 (936) ma che risulta essere inferiore agli ultimi due giorni.

L’ulteriore stretta di ieri a livello nazionale, annunciata dal Premier Conte in tarda serata al Paese, confortata anche dalle ordinanze continuamente emesse dalla regione, sono un ulteriore invito a tutti a restare in casa. Chi può deve restare in casa, questa è l’unica arma efficace contro la diffusione dei contagi. RESTATE A CASA!!!