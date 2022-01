In arrivo tre giorni di gelo, possibile neve a San Mauro

Nelle prossime ore è in arrivo un vortice di aria molto fredda di provenienza balcanica, incanalato in un flusso di correnti nordorientali, che potrebbe portare nevicate anche in città.

Il 14 le temperature potrebbero scendere sotto gli zero gradi nella nottata, anche se già dalla serata di giovedì si assisterà ad un netto abbassamento termico.

Si prospetta quindi per Casoria una festa di San Mauro che potrebbe riservare la sorpresa della neve.