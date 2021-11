Il volley Casoria stasera in cerca di riscatto a Pomigliano

Nuovo derby, secondo consecutivo, per il volley Casoria. Questa sera i viola saranno di scena sul parquet di Pomigliano D’Arco per una partita che deve segnare il riscatto dopo la netta sconfitta subita in casa da Pozzuoli.

Per i ragazzi di coach Alfredo Paglionico la possibilità di muovere la classifica in chiave salvezza.

Per i tifosi che intendono raggiungere Pomigliano D’Arco ricordiamo che è obbligatorio il green pass. Mentre gli appassionati potranno seguire la partita in diretta sulla pagina Facebook del Volley Casoria.