Il Sindaco: “sono voci di cui non ho conoscenza” Casoria: Giunta Bene, possibile rimpasto in giunta?

Da giorni, negli ambienti politici cittadini circolano voci riguardo un prossimo rimpasto in giunta. Pare che alcune forze politiche che appoggiano il sindaco stiano pensando di dare un nuovo slancio all’esecutivo cittadino. Eppure nonostante la maggioranza smentisca affermando che non c’è nulla di attendibile, pare che queste voci di corridoio siano giunte anche all’opposizione. Che si tratti di un segnale inequivocabile di un malumore che persiste dovuto all’inadeguatezza di alcuni assessori o a probabili dissidi sorti in occasione dell’approvazione del bilancio? O forse dopo mesi dall’inizio del mandato ancora non si è giunti a un’intesa completa nella maggioranza? Di sicuro dissidi ci sono stati in occasione della perdita di finanziamenti della Città Metropolitana: milioni di euro sottratti alla città, che hanno innescato feroci polemiche.

Un eventuale rimpasto potrebbe essere dettato anche da equilibri elettorali in vista delle prossime elezioni regionali oltre al fatto che qualcuno riterrebbe che questa giunta abbia troppi elementi estranei alla città ed alle sue problematiche, e poco conosciuti dai cittadini. Ciò si tradurrebbe in un handicap per la ormai prossima campagna elettorale per le Regionali, che di certo interessa i leader della maggioranza che appoggia il Sindaco Bene, presenti nel parlamentino regionale del Centro direzionale.

In attesa di aggiornamenti e delucidazioni, ci troviamo ad essere costretti a subire ancora l’inesorabilità dei corsi e ricorsi storici di Giambattista Vico con l’auspicio di un rilancio della azioni politiche ed amministrative a favore della città che come sempre langue, attanagliata nelle sue molteplici ed ataviche problematiche.