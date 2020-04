Il sindaco in giro per la città per effettuare i controlli insieme alle forze dell’ordine

Da ieri il sindaco ha ripreso la sua attività dopo il riposo forzato in isolamento, misura resa necessaria per aver avuto contatti con un rappresentante della sua amministrazione risultato positivo 15 giorni fa. Oggi in un filmato pubblicato su facebook, ha mostrato come lui e le forze dell’ordine stanno girando per la città controllando il rispetto dei divieti. Nella maggior parte dei casi, il divieto viene rispettato ma parecchi sono stati fermati, identificati e in qualche caso sanzionati.

Il sindaco punta ancora una volta il dito contro chi non rispetta il divieto, mancando di rispetto a tutti rischiando di far durare questa quarantena più di quanto potrebbe essere necessario. Segnala ancora di individui che prestano servizio a domicilio come barbieri, parrucchieri o estetiste e li denomina “cretini”, invitando tutti a denunciare eventuali casi del genere ai carabinieri.

Anche domani sarà presente sul territorio per continuare i controlli che si rendono necessari in questa particolare fase, visto che non tutti hanno l’educazione per rispettarli autonomamente.

Il video originale del Sindaco.

CONTROLLI SERRATI A CASORIA [CONTROLLI SERRATI]Stamattina ho coordinato personalmente un'OPERAZIONE DI CONTROLLI per le strade di #Arpino seguendo le vostre segnalazioni.www.raffaelebene.it Gepostet von Raffaele Bene am Dienstag, 7. April 2020