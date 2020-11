Il sindaco di Casoria Raffaele Bene positivo al CoronaVirus

Il Sindaco di Casoria Raffaele Bene è risultato positivo al CoronaVirus. L’ha comunicato il suo staff tramite i canali social del primo cittadino. Bene, che presenta forti sintomi seppur le sue condizioni per il momento non preoccupino, si trova in quarantena domiciliare già dagli scorsi giorni. Casoria nel frattempo continua a registrare numeri record per quanto riguarda i nuovi contagi. Nella giornata di ieri i casi attivi sono saliti a 656 con 6 deceduti, bilanciati allo stesso tempo da 170 guariti totali. Un augurio di pronta guarigione al Sindaco ed a tutti i nostri concittadini ammalati. Le più sentite e partecipate condoglianze alle famiglie dei due nostri concittadini deceduti.

