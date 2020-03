Il sindaco Bene: un’amministratore della giunta è risultato positivo, io in isolamento volontario.

Il Sindaco di Casoria Raffaele Bene è in isolamento volontario dopo la notizia di una positività nella giunta da lui guidata. Avendo avuto contatti in settimana ha ritenuto opportuno attivare la procedura consigliata.

Pochi minuti fa, ha diramato il consueto bollettino giornaliero direttamente dalla sua abitazione.

Oggi come ormai tutti sappiamo ci sono stati 15 casi, che come confermato nel messaggio del primo cittadino, erano già tutti in isolamento in attesa dell’esito dei tamponi arrivati tutti oggi, insieme ad altri risultati negativi.

Il sindaco ha voluto precisare che le procedure stanno funzionando e che i positivi accertati oggi erano già seguiti da vari giorni e che sono dislocati in varie zone della città. Ha anche aggiunto per dare ulteriori informazioni e approfondire la comunicazione che alcuni appartengono alla stessa famiglia (almeno 6), alcuni hanno contratto il contagio sui luoghi di lavoro fuori dal nostro territorio, qualcuno è proveniente dal nord dove si trovava per lavoro e subito posto in isolamento. Non si può insomma indicare una zona soltanto ma ci sono casi dislocati sul territorio, Come era prevedibile, essendo un’emergenza globale, nella settimana di picco ci si aspettava nuovi contagi che puntualmente si stanno verificando. In chiusura c’è anche una buona notizia, relativa alla prima guarigione, confermata dall’esito del tampone.

Il riepilogo della situazione a Casoria:

Casi positivi totali 27

Guariti 1

Deceduti 1

Ricoverati in ospedale 2

In isolamento presso le proprie abitazioni 23