Il sindaco Bene fa i complimenti ai cittadini virtuosi e bacchetta quelli scorretti

Il Sindaco di Casoria Raffaele Bene nel suo consueto messaggio giornaliero ai cittadini, si complimenta con la maggior parte di essi per il rispetto dei divieti per contrastare l’emergenza sanitaria che sta attraversando tutto il mondo e che ha colpito l’Italia in modo violento. Di contro, ha usato parole dure contro quella minoranza che ancora non riesce a rispettare tali regole, mettendo a rischio non solo la propria salute e quella di chi gli sta accanto, ma mettendo in seria difficoltà la macchina sanitaria che sta combattendo una vera e propria guerra. A tal proposito ha velatamente minacciato di dover ricorrere a misure ancora più drastiche e restrittive nel caso questi comportamenti proseguano.

E’ proprio questa problematica a scatenare il dibattito in città, è lunga la lista di esponenti della politica locale e di comuni cittadini che chiedono l’intervento massiccio di controlli che possano tutelare l’intera comunità da questi comportamenti scorretti, a dare forza a queste richieste ci sono le promesse del governatore De Luca che più di una volta ha richiesto, l’intervento dell’Esercito come forza di polizia. Intanto nelle scorse giornate ha chiuso in zona rossa 4 comuni del salernitano, e il Comune di Ariano Irpino nell’avellinese.