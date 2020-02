Il silenzio di Dio di fronte allo Shoah nella prospettiva Ebraica. Casoria: Convegno oggi 1 febbraio ore 18.15 presso la Chiesa del SS Sacramento(Istituto Brando)

Per non dimenticare, e per evitare l’oblio della memoria di tragedie come quella dello sterminio del popolo ebraico, proseguono sul territorio casoriano le manifestazioni. Iniziate il giorno 27 gennaio, data nella quale ogni anno si celebra a livello internazionale la giornata della memoria. Perché, proprio in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, e per la prima volta, il mondo intero, toccò con mano i terrificanti effetti dei crimini nazisti. Quella di oggi primo febbraio ha un titolo emblematico: il silenzio di Dio di fronte allo Shoah visto nella prospettiva ebraica. Relatori tre Professori del Territorio: Ludovico Silvestri, e Luisa Marro che ricopre anche la carica di Presidente della Commissione Pubblica Istruzione al Comune di Casoria. Completa il trio dei relatori, il Prof. Gennaro Castaldo. Ci sarà anche un intermezzo musicale a cura del duo del Conservatorio musicale di Napoli: Antonella De Pasquale e Francesco D’Acunzo.

