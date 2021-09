Il secondo poker in 4 giorni fa sognare Napoli

Nel giro di 4 giorni, il Napoli cala il secondo poker, dopo i 4 gol segnati all’Udinese, il Napoli si ripete a Marassi contro la Samp. Percorso netto, 2 punti di vantaggio sulle milanesi, ma è troppo presto per decretare sentenze anche se una prima analisi, molto positiva, si può fare.

Il calendario non era difficilissimo a parte la sfida contro la Juve, ma il Napoli ha convinto e stravinto nelle ultime due gare, portando il morale alle stelle e la consapevolezza di chi sa che può fare. Spalletti ha ridato fiducia ad una squadra che è rimasta la stessa di un anno fa, con il solo innesto di Anguissa, dato nemmeno titolare in attesa di Demme. Intanto il Napoli vola a vele spiegate verso un futuro che si prevede fatto quantomeno di combattività in testa alla classifica. Le milanesi e la Roma sembrano bene attrezzate e la Juve sicuramente tornerà prepotentemente a dare fastidio.

Le due trasferte hanno certamente confermato che il Napoli si trova meglio negli spazi aperti, contro il Venezia alla prima e contro la Juve qualche difficoltà in più si era avuta, ma quando le altre squadre permettono il Napoli sa far male. Ieri ancora una volta a sbloccare il match, è stato Osimhen, che prima ha fallito una ghiotta occasione a tu per tu con Audero, poi si è rifatto su assist di Insigne, approfittando di un errore del portiere blucerchiato. Il gol al 10’ ha permesso a Spalletti di fare esattamente la partita che voleva, ovvero approfittare di una Samp inevitabilmente scoperta a caccia del pareggio.

Prima del raddoppio, il Napoli ha rischiato il gol del pareggio negato dal bravissimo Ospina, che sul tiro di Silva ha letteralmente compiuto un miracolo e su un colpo di testa di Yoshida.

Invece il Napoli al secondo affondo pericoloso, raddoppia: Insigne servito dalla destra appoggia dietro a Ruiz che con un piatto preciso al millimetro insacca nell’angolino.

Il Napoli disputa la partita che voleva e nella ripresa ha tutti gli spazi per dilagare, Lozano mette dentro due palloni dalla sinistra, il primo permette a Osimhen di segnare la doppietta personale, il secondo è per Zielinski che cala il poker

Certo la strada è lunga, ma i presupposti per sognare ci sono. Domenica il Napoli ospiterà il Cagliari dell’ex Mazzarri al Diego Armando Maradona.