Il Salento nel cuore !

Il Salento sarà presente alla BIT di Milano e al Vinitaly 2022 col tema: “Mare, cultura, città d’arte.. emozioni !”

Un viaggio ricco di emozioni a: Cavallino, Monteroni di Lecce, San Donato, Galugnano, Santa Cesarea Terme, Salve, Porta a Levante e Salve alla scoperta del cuore del Salento

La Puglia si conferma fra le regioni più gettonate dai turisti italiani e stranieri registrando lo scorso anno un aumento considerevole di presenze, per il Salento in particolare è stato un anno da record per le presenze turistiche, stando alle statistiche diffuse dall’Osservatorio regionale dell’Agenzia Pugliapromozione il bilancio è molto positivo. Le prospettive per l’anno in corso sono più che rosee e gli operatori credono di riuscire a consolidare il trend di crescita per la stagione che a breve inizierà. Aldo Patruno, direttore del dipartimento regionale Turismo e Cultura, ha dichiarato che la Puglia si è confermata tra le mete più ambite a livello nazionale e internazionale. Questi ottimi risultati sono frutto di iniziative costanti nel tempo che hanno consentito al Salento di emergere fra le località non solo del nostro Sud, infatti il turismo trova in questo luogo terreno fertile per una vacanza ideale. Bisogna dare merito a chi ha creduto all’espansione del turismo come la giornalista salentina Carmen Mancarella, direttrice della rivista “Spiagge” che il 5 giugno 2001 ha registrato il magazine al Tribunale di Lecce (www.mediterraneantourism.it). Sono dunque trascorsi oltre venti anni dall’inizio di questa avventura. Carmen Mancarella si è formata alla dura scuola della cronaca nera, da cui ha avuto importanti insegnamenti, ha poi deciso di occuparsi di promozione del suo meraviglioso territorio, il Salento, di cui era ed è perdutamente innamorata. Nei giorni scorsi una delle fortunate iniziative promozionali della Mancarella è stata quella di portare il Salento nelle redazioni dei giornalisti di settore, i giornalisti si sono collegati numerosi in una conferenza stampa digitale da Palazzo Adorno, sede della Provincia di Lecce, organizzata dalla rivista di turismo e cultura del Mediterraneo “Spiagge”. Al webinar si sono connessi giornalisti e tour operator nazionali e internazionali, partner i Comuni di Cavallino, Monteroni di Lecce, San Donato, Santa Cesarea Terme, Salve, il GAL Porta a Levante e l’agenzia di comunicazione Mood Design. La notizia che ha aperto i lavori è stata quella che alla BIT e Vinitaly 2022 il Salento è pronto ad emozionare: “mare, cultura, città d’arte.. emozioni!”. Il Salento sarà presente alla BIT di Milano e al Vintaly di Verona 2022, finalmente in presenza. Hanno presentato un viaggio emozionale nel Salento ai giornalisti e ai tour operator internazionali collegati da tutte le parti d’Italia e anche da Parigi: il sindaco di Monteroni di Lecce, Marilina Pizzuto e il consigliere delegato al turismo, Diego Mancarella; il sindaco di San Donato, Alessandro Quarta e l’assessore Ilenia Taurino; il sindaco di Santa Cesarea Terme, Pasquale Bleve; il presidente del GAL Porta a Levante, Gabriele Petracca; il titolare dell’agenzia di comunicazione Mood Design Piero Anselmi; il consigliere provinciale al turismo e alla cultura, Fabio Tarantino.

Accanto alle istituzioni erano presenti partner privati di assoluto prestigio: la Bcc di Leverano, premiata di recente da Milano Finanza come la banca più solida e affidabile della Regione Puglia (www.bccleverano.it); Cantine Due Palme (www.cantineduepalme.wine.it), la più grande cantina cooperativa del Sud Italia; Licofarma, azienda leader nella produzione di integratori alimentari e cosmetici naturali; il camping Torre Castiglione a Torre Lapillo (www.torrecastiglione.it); e la Masseria Monache a Cellino San Marco (www.masseriamonache.it).

Dopo le prossime conferenze stampa di Milano di Verona saranno conferiti i Premi Salento da comunicare 2022 “Vera De Luca” ai giornalisti selezionati. La pittrice Maria De Matteis ha realizzato i premi ispirandosi alla bellezza del territorio salentino con particolare riferimento alle città di Salve e di San Donato.

Monteroni di Lecce

Il sindaco Marillina Pizzuto ha così presentato la sua città: «Monteroni è città universitaria, città creativa, città innovativa, città geniale. E’ la prima volta che la nostra cittadina partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano perché siamo convinti che con i suoi suggestivi monumenti, le ville nobiliari e le eccellenze dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’enogastronomia la nostra Monteroni conquisterà il grande pubblico di giornalisti e tour operator nazionali e internazionali».

San Donato e Galugnano città d’arte e cultura

«San Donato e la sua frazione di Galugnano sono città d’arte e di cultura, città dello sport, città che leggono – così il sindaco di San Donato, Alessandro Quarta – i loro bellissimi monumenti come la chiesa della Madonna dell’Annunziata a Galugnano, la chiesa della Madonna della Neve dagli affreschi trecenteschi, i menhir… e un grande insediamento dell’età del bronzo, fanno delle due cittadine due borghi ricchi di storia e cultura. Ma non esistono solo gli attrattori materiali. Ci sono attrattori immateriali di impareggiabile pregio come i musei viventi della Civiltà contadina a San Donato e a Galugnano. Inoltre non dimentichiamo che a San Donato è nato il famoso gruppo musicale dei Sud Sound Syste».

Cavallino la città dell’Amore 2022

Cavallino è stata definita dai giornalisti nazionali la Città dell’Amore 2022. La cittadina deve il suo splendore alla forza dell’Amore di due giovani sposi, Beatrice e Francesco, sfortunati come Giulietta e Romeo. Lei infatti morì giovanissima. Ma lui non si rassegnò e fece custodire in un sigillo di pietra il suo cuore. Il grande amore dei due sposi rivoluzionò la città, trasformandola da borgo medioevale a borgo rinascimentale. Vollero infatti Beatrice e Francesco, la Galleria Celeste, il salone delle feste del Palazzo baronale interamente affrescato e che oggi viene scelto come set per realizzare le fiction, come l’ultima andata in onda su Canale 5 (Più forti del destino). I due sposi realizzarono anche la prima opera pubblica del paese: il pozzo di San Domenico e costruirono per l’Ordine dei Domenicani, il più colto tra tutti gli Ordini, un grande convento e una bellissima chiesa. A darvi il benvenuto a Cavallino sarà un vasto mare verde: il Museo Diffuso che conserva le vestigia dell’antica città messapica, detta la Pompei del Salento perché misteriosamente abbandonata nel VI secolo avanti Cristo. Cavallino ha anche un importante cuore commerciale nella moderna e giovane frazione di Castromediano, sorta intorno a una torre colombaia che rappresenta il potere della comunicazione nel Medioevo.



Salve

Dune ricoperte di gigli selvatici, macchia mediterranea, muretti a secco e pajare (i tipici trulli senza cono) costellano il paesaggio di Salve, inconfondibile per i suoi straordinari tramonti sul mare. Il sole si tuffa nell’acqua accendendo il cielo e il mare di arancione, rosa… rosso. Ma non tutti sanno che prima del tramonto rosso, c’è il tramonto “bianco”. Una luce nitida colora d’argento il cielo e il mare poco prima del calare del sole. Uno spettacolo da vivere|! Le quattro marine Lido Marini, Torre Pali, Pescoluse e Posto Vecchio sono caratterizzate da spiagge dorate dove sventolano: le Bandiere Blu, per la qualità delle acque e per i servizi offerti; le tre Vele Gialle di Legambiente, e le Bandiere Verdi conferite dall’Associazione dei medici pediatri alle spiagge a misura di bambino. Indimenticabili saranno le escursioni tra le romantiche campagne, alcune delle quali vengono indicate in dialetto salentino “le Masce”, che vuol dire magiche, fare dei tuffi nelle acque limpide e cristalline del mare, lasciarsi poi affascinare dai borghi: Ruggiano con il suo Santuario dedicato a Santa Marina, la cui facciata si accende di rosso al tramonto, la casa a torre e il suggestivo centro storico. Da non perdere una visita nella chiesa Madre di Salve dove c’è l’organo del 1628, il più antico di Puglia ancora funzionante e una preziosa statua di San Nicola. I suoi occhi, uno azzurro e l’altro verde, rappresentano l’incontro tra Oriente e Occidente e sono simbolo di Pace.



Santa Cesarea Terme

Scogliere selvagge a picco sul mare, mare limpido e cristallino striato di bianco dalle acque sulfuree… Santa Cesarea Terme, è famosa per le sue eleganti ville e soprattutto per le Terme in grado di offrire benessere psicofisico, come racconta il sindaco Pasquale Bleve: «Le acque di Santa Cesarea Terme sono rinomate in tutto il mondo per le loro proprietà curative. Per questo fare una vacanza da noi significa ritemprare il corpo e lo spirito». Santa Cesarea Terme è spesso scelta da prestigiose maison di moda parigine per realizzare book fotografici. A fare da scenografia sono le elegantissime ville come Villa Raffaella e Villa Sticchi dalla cupola moresca che caratterizza lo Sky line della cittadina e la natura pressoché selvaggia. Una lussureggiante pineta protegge dall’alto il borgo, mentre lungo i costoni rocciosi si aprono le grotte sulfuree da cui scorga l’acqua salsobromoiodica usata dalle Terme per curare soprattutto le malattie respiratorie e dermatologiche. Da non perdere una passeggiata tra i romantici borghi di Vitigliano e Cerfignano e una visita alla spiaggetta, un’insenatura che si apre nel costone roccioso, lambita dal mare verde smeraldo.

Il GAL di Porta a Levante

Il GAL abbraccia ben 42 Comuni costieri tra i più belli e affascinanti del Salento, è presieduto dal sindaco di San Cassiano, Gabriele Petracca. «Il GAL”- spiega il presidente – sta promuovendo sempre di più il turismo lento a sostenibile incentivando le piccole aziende agricole e artigianali che rappresentano l’Anima del nostro Salento. Inoltre con il progetto GoFish nelle scuole stiamo sensibilizzando i giovani al consumo di pesce azzurro».

L’importanza degli eventi per destagionalizzare

Secondo Piero Anselmi titolare dell’agenzia di comunicazione Mood Design, un territorio necessita di eventi: «I grandi eventi sono dei grandi marcatori per il turismo. L’esempio più eclatante è la Notte della Taranta, grande evento, per il quale è stato stimato che a fronte di un investimento di un milione di euro, ne genera ben sei. Ben vengano quindi gli eventi per attrarre turismo e generare nuove opportunità per i territori».

Chiudiamo questa rapida carrellata su alcune delle più suggestive località salentine con le parole della giornalista Carmen Mancarella: «La mia gente, i salentini, mi hanno fatto sempre emozionare perché mi hanno dato sempre di più di quello che io chiedevo» quindi non resta altro che partire anche noi per un viaggio emozionale in queste fortunate terre baciate dal sole e dai due mari.