Il rider Gianni assunto da MD a Casoria

Gianni Lanciano, il rider 50enne divenuto famoso suo malgrado per la rapina subita tra l’1 e il 2 gennaio a Capodichino è stato assunto come macellaio dalla nota catena di supermercati, nella sede di Casoria.

A darne l’annuncio il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che da principio ha seguito la vicenda dal punto di vista sociale, dando voce alla legittima aspirazione dell’ormai ex rider Gianni di tornare a fare il suo mestiere. Il macellaio.

Termina con un lieto fine la vicenda che aveva ancora una volta visto Napoli balzare in cima alle cronache per un episodio di rapina violenta. Mentre prosegue il procedimento giudiziario che vedrà presto giudicati i rapinatori dall’autorità giudiziaria competente.

Per una vicenda, quella di Gianni, che si conclude felicemente restano invece senza senza giustizia le numerose rapine che avvengono quasi quotidianamente in un territorio in cui la microcriminalità fa ciò che vuole perché consapevole di un sistema di controlli insufficiente e una giustizia fin troppo garantista.