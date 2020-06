Il Napoli vince ancora e si avvicina alla Roma quinta in classifica

Il Napoli post Covid, sembra essere l’unica squadra a non aver subito il colpo insieme all’Atalanta, che sarà il prossimo ostacolo nel turno infrasettimanale. E’ arrivata la quinta vittoria consecutiva in campionato per gli azzurri che si portano a -3 dal 5° posto della Roma ma troppo lontani dal quarto posto dell’Atalanta distante 12 punti. La squadra di Gattuso parte subito forte e dopo 4 minuti va in vantaggio con una rete di Mertens bravo a concludere a rete con un delicato tocco sotto, il pallone filtrante di Fabian Ruiz, ieri sontuoso sulla mediana. Per il belga 91° gol in Serie A. Partita messa subito su binari comodi e Spal incapace di imbastire una reazione. Insigne sfiora il raddoppio con un destro preciso dal limite, ma la palla colpisce il palo.

Alla mezz’ora succede quello che non ti aspetti e il nuovo acquisto del Napoli, Petagna, a essere protagonista nel gol del pareggio, sfruttando una sovrapposizione Fares-Reca.

Basta poco però a questo Napoli per rimettere le cose a posto, cambio di fronte di Elmas che sorprende la retroguardia spallina e Callejon lasciato abbastanza solo controlla e di destro incrocia realizzando il gol del nuovo vantaggio. Var protagonista allo scadere, gol annullato a Insigne per un fuorigioco di Mertens.

Girandola di sostituzioni nella ripresa, ma è sempre il Napoli a mantenere il controllo del gioco e a tentare di arrotondare il punteggio. Meret bravo su Valoti, prima del 3-1 definitivo segnato da Younes: ancora Ruiz in veste di assist-man e il tedesco si fa trovare pronto a chiudere il match.

Il Napoli si ritrova più quadrato, più sicuro e con la panchina lunga, i 5 cambi stanno portando più energia alla squadra e gli innesti risultano sempre essere funzionali all’obiettivo finale. Il prossimo match è a Bergamo contro l’Atalanta, quarta in classifica con un buon margine di vantaggio. Anche se sembra proibitiva una rimonta, bisogna provarci iniziando dallo scontro diretto per non avere rimpianti, il sogno Champions va mantenuto vivo con la certezza di essere già qualificati in Europa League dopo la vittoria della coppa Nazionale.

Condividi su