Il Napoli vince a Venezia e si porta ad un punto dalla vetta

Un buon weekend per gli azzurri, iniziato con la sconfitta dell’Inter nel derby, anche se il Milan sembrava scappare e finito con la vittoria a Venezia, classifica accorciata e in attesa del recupero Bologna-Inter, vetta ad un punto. La vittoria di ieri è un chiaro messaggio che il Napoli c’è, una vittoria sofferta, un Napoli bruttino a dire la verità, ma efficace. Ancora un clean sheet per la porta e il ritorno al gol di Osimhen prima del burrascoso finale e del gol di Petagna. Campionato riaperto nel momento del ritorno delle coppe, una cosa fondamentale per gli azzurri che ora possono giocarsi le proprie chance nella lotta scudetto con il Milan e l’Inter ma guardandosi le spalle dalla Juve che sembra lanciata verso una clamorosa rimonta. Domenica scontro diretto al Maradona con l’Inter per continuare a sognare.

Fonte foto: 90min