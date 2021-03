Il Napoli vince a San Siro: 1-0 gol partita di Politano

Il Napoli espugna San Siro e mette nei guai il Milan, che fore abbandona definitivamente i sogni scudetto. Partenopei rientrati prepotentemente in zona Champions e Milan che scivola a -9 dalla capolista Inter vittoriosa a Torino seppur soffrendo. Troppi gli infortuni in casa rossonera che spingono Pioli a ripescare Gabbia in difesa dopo i forfait di Calabria e Kjaer. Partita iniziata male per il Milan e continuata in modo peggiore quando a lungo andare le fatiche fisiche e mentali di Manchester hanno avuto il loro peso.

Primo tempo di marca azzurra almeno nella conduzione del gioco, visto che il Milan lascia l’iniziativa al Napoli che però tenta, senza successo, la via de gol provando a sfondare a sinistra. Zielinski il più pericoloso tra gli azzurri, mentre Leao e Calhanoglu mettono in apprensione Ospina.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la ripresa si apre subito con Politano che gela il Milan e i pochi presenti al San Siro: Kessiè (migliore in campo fino a quel momento) sbaglia una chiusura a centrocampo e Zielinski serve subito nello spazio Politano che entra in area e con un diagonale preciso batte Donnarumma. Il Milan accusa il colpo e Ruiz potrebbe chiuderla subito ma il portiere di Castellammare sventa il pericolo.

A questo punto Pioli cambia per provare a rialzare un Milan che sembra non avere più stimoli per recuperare la gara, entrano Saelemakers, Diaz e Rebic. Un po di vivacità in più si nota fin da subito ma Leao e Rebic non trovano mai l’occasione giusta. Gattuso corre ai ripari per portare in porto una vittoria importante e fondamentale: Osimhen per Mertens (in ombra fino a quel punto) Elmas per Zielinski e Mario Rui per Hysaj. Il Napoli si difende con ordine e a due minuti dalla fine Bakayoko compie un fallo in area che poteva costare caro. Pasqua consulta il VAR e non assegna il rigore al Milan tra le proteste rossonere. Piove sul bagnato in casa Milan, quando Rebic si fa cacciare e Leao si infortuna. Osimhen vicino al 2-0 ma la partita finisce qui. Il Napoli vince un importante scontro diretto e riprende il treno Champions. Il Milan recrimina per il rigore non dato dopo l’intervento del Var, ma la situazione adesso si fa difficile. Tra gli infortuni, gli impegni e il distacco dal primo posto, Pioli sta vivendo un periodo diametralmente opposto a qualche settimana fa. Gli azzurri attendono la Roma al Maradona Domenica prossima in quello che sarà un vero e proprio spareggio Champions.

