Il Napoli torna alla vittoria: gol di Bakayoko all’ultimo respiro.

Questa volta è andata più che bene agli azzurri e la fortuna si sa, aiuta gli audaci. Il classico gol in zona cesarini regala la vittoria al Napoli, una vittoria che ormai nessuno più si aspettava dopo il secondo tempo di sofferenza in cui il Napoli ha rischiato di soccombere in varie occasioni, grande la prestazione di Meret.

Udinese e Napoli avevano bisogno di punti e di prestazione, per i primi ha avuto la meglio il Napoli, ma per i friulani la prestazione c’è stata anche se i punti non sono arrivati. Entrambe le squadre erano in emergenza per gli infortuni, Gotti ha scelto il 3-5-1-1 (con Pereyra a sostegno di Lasagna), mentre Gattuso ha dovuto ancora una volta rinunciare a Osimhen, Mertens e Koulibaly. Titolare per la prima volta Rrahmani in coppia con Manolas, costretto però alla resa quasi immediata per un problema muscolare, il greco è stato sostituito da Maksimovic

Avvio divertente con Insigne e De Paul che si sfidano tirando dalla distanza. Al 15’ arriva il vantaggio del Napoli con Insigne su rigore per il netto fallo di Bonifazi su Lozano

L’Udinese ha reagito subito e dopo il mancato pareggio di Pereyra su assist di De Paul, il Napoli ha avuto due occasioni per chiuderla, ma Musso è stato bravo in entrambe le occasioni prima su Lozano e poi su Petagna. Nel momento migliore, l’errore di Rrahmani che nel tentativo di appoggiare indietro a Meret ha servito Lasagna per il gol del pareggio Friulano

Prima dell’intervallo, un grande Meret nega il gol a Stryger Larsen, denotando i grossi problemi difensivi del Napoli

Ad inizio ripresa, Gattuso manda in campo Mario Rui, al posto di Rrahmani mettendo Di Lorenzo al centro e Hysaj a destra.

Il Napoli è ripartito all’attacco, ma ancora Musso si è opposto al tiro al volo di Zielinski e sulla respinta Insigne a colpo sicuro l’ha messa fuori. L’Udinese non resta a guardare e quando riparte, sembra poter fare male agli azzurri, e in più di un’occasione Meret ha dovuto compiere miracoli.

La partita diventa bella, con le squadre che perdono le distanze e ripartono meglio che nel primo tempo: botta e risposta tra De Paul e Insigne, entrambi poco precisi al tiro. Gattuso inserisce Llorente ed Elmas, Gotti Wallace e Zeegelaar. Nell’anarchia tattica del finale, il jolly lo pesca il Napoli con un colpo di testa di Bakayoko (45′ st), su un calcio di punizione di Mario Rui. Dopo il deludente stop contro lo Spezia, il Napoli ritrova la vittoria contro una squadra ostica che rende la vittoria ancora più pesante, ma il gioco sembra latitare così come la cattiveria sotto porta.

Domenica prossima sfida alla Fiorentina al Diego Armando Maradona, ma prima la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli Mercoledì alle 17,45 per difendere la coppa vinta lo scorso anno.