Il Napoli ritrova la vittoria al San Paolo: battuta la capolista Juve per 2-1

Il Napoli si ripete contro la Juve dopo aver eliminato la Lazio dalla Coppa Italia, in pochi giorni battute due delle tre squadre più forti di questa prima parte della stagione. La vittoria di stasera ha il sapore dell’impresa e arriva dopo tre mesi dall’ultima affermazione sotto il Vesuvio. In pochi avrebbero pensato ad un simile epilogo, ma il Napoli ha dimostrato di essere in crescita, di aver messo buona parte dei problemi alle spalle. Tanti gli spunti della gara, ma in primo piano il ritorno di Sarri a Napoli, non accolto nel migliore dei modi e incapace di mettere in difficoltà la sua ex squadra. L’allenatore insieme all’altro ex Higuain forse i peggiori della serata in casa Juve anche se tutta la squadra è sembrata sottotono. Poca Juve e tanto Napoli, il riassunto di una gara che i partenopei sentono sempre in maniera particolare. Gattuso ha deciso di schierare, Meret tra i pali, Di Lorenzo al centro della difesa con Manolas e sulle fasce Hysaj e Mario Rui. A centrocampo Demme, Zielinski e Fabian Ruiz, confermato il trio d’attacco, Insigne, Milik e Callejon. La Juve risponde con il tridente Ronadlo, Dybala e Higuain.

Il Napoli parte con grinta e agonismo, si comincia a vedere la mano di Gattuso e i migliori protagonisti degli azzurri cominciano a giocare con più voglia. I primi 45 minuti hanno poco da raccontare, nessun episodio degno di nota e tanta noia.

La ripresa vede il Napoli più propositivo e si ha l’impressione che voglia osare di più. La Juve perde Pjanic verso l’ora di gioco. La partita stenta a decollare e si assiste a qualche tentativo da fuori sia del Napoli che della Juve. Al 18’ della ripresa, il San Paolo esplode di gioia dopo il gol di Zielinski che raccoglie una respinta di Szczsney sul tiro di Insigne.

A questo punto Sarri manda fuori un deludente Matuidi e Dybala per inserire Douglas Costa e Bernardeschi, ma la reazione è poca cosa, anzi il Napoli continua ad attaccare anche grazie ai cambi di Gattuso che insierisce linfa a centrocampo con Elmas e Lobotka per Demme e Zielisncki.Azione di Callejon dalla destra che crossa al bacio per il destro a volo di Lorenzo Insigne che raddoppia. Al 90’ il Napoli capitola sotto il colpo di Ronaldo. Non servono ai bianconeri i 4 minuti di recupero per recuperare. Il Napoli vince dopo una partita non bellissima ma carica di significati, la vittoria di stasera deve rappresentare la pietra sulla quale ricostruire la stagione e salvare il salvabile. Niente è perduto, gli azzurri sono ancora in corsa per la Champions e Coppa Italia senza tralasciare un posto nella prossima Champions da conquistare.