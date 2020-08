Il Napoli riparte da Castel Di Sangro. Tutti negativi i test Covid effettuati

La finale di Champions League domenica sera a Lisbona ha messo la parola fine alla stagione più tribolata che si ricordi. L’emergenza Covid, ha stravolto equilibri e abitudini, ma tra mille problemi e difficoltà è giunta al termine e per gli azzurri, ha portato anche la gioia per la conquista della Coppa Italia. Ieri è iniziata la nuova stagione che si spera possa essere quanto più normale possibile in questo periodo tutt’altro che normale. Prima del ritiro di Castel Di Sangro, effettuati i test ai calciatori e tutti sono risultati negativi, a parte Petagna trovato positivo al rientro dalle vacanze in Sardegna. Il neo attaccante azzurro verrà ricontrollato Giovedì come da protocollo.

Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Ospina, Meret, Contini, Daniele;

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto;

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Gaetano, Machach, Bifulco;

Attaccanti: Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Tutino, Ciciretti

Per il mercato, gli azzurri dopo gli arrivi di Petagna, Osimhen e Rrahmani, hanno chiesto alla Juve Cuadrado nell’affare Milik, ma Pirlo avrebbe messo il veto sulla cessione del tutto fare bianconero. Piace anche Lyanco del Torino per la difesa, in attesa che si capisca quanto ci sia di vero sulla cessione di Koulibaly.