Il Napoli riparte con il piede giusto: poker a Cagliari

Non era finito nel migliore dei modi il 2020 per il Napoli e la notizia della positività di Osimhen, dopo il festino a cui ha partecipato in Nigeria senza alcuna precauzione, sembrava potesse rendere l’aria pesante nella squadra, invece la sonante vittoria a Cagliari riporta il sereno sulla squadra, dopo le ultime tre gare del 2020 in cui aveva racimolato solo un punto.

L’ultima vittoria risaliva al 13 Dicembre contro la Samp, oggi ritrovati gol, prestazione e approccio alla partita. Grande gara di Zielinski, autore di una grande doppietta, che riceve i complimenti da Gattuso: “E’ un giocatore che danza sul pallone, riesce a fare cose incredibili, è completo, in questo momento ha tutto per diventare un grandissimo”. Gattuso però ha anche parole per il resto della squadra a cui chiede più cattiveria in zona gol da parte di tutti.

La gara è stata dominata dagli azzurri, che aldilà del risultato disputa una grande partita. Gattuso ha schierato Maksimovic, Lozano e Petagna al posto degli infortunati Koulibaly, Mertens e Osimhen. Partita senza storia, anche se il gol di Joao Pedro, che sembrava aver riaperto la partita, ha solo illuso Di Francesco che ha dovuto assistere al ritorno dei partenopei che con Lozano prima e con il rigore di Insigne poi, hanno chiuso la gara.

Gattuso ha commentato anche il grave episodio di Osimhen protagonista di comportamenti del tutto evitabili e rivedibili: “Il mio maestro Marcello Lippi, quando lo facevo arrabbiare, mi diceva sempre: ‘Ora corri di più’. Osimhen è vero che ha chiesto scusa, e lo aspettiamo per noi è un giocatore importante, ma la società nel frattempo prenderà i suoi provvedimenti.