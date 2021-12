Il Napoli perde ancora e scivola a 4 punti dal primo posto

Una sconfitta quella con l’Empoli che sa di resa, non tanto per il campionato che è ancora lungo e pieno di colpi di scena, ma resa nei confronti della malasorte che anche ieri si è accanita contro gli azzurri. Già privo di numerosi titolari, il Napoli ha dovuto rinunciare anche a Zielinski dopo 20 minuti per problemi respiratori. L’empoli ha fatto la sua onesta partita di squadra ben organizzata e ha portato a casa una vittoria prestigiosa e importante al Maradona. Per il Napoli secondo KO consecutivo in casa.

Gli azzurri sembrano aver perso lo smalto di inizio stagione e complici gli infortuni, hanno collezionato 1 punto soltanto nelle ultime tre gare, incassando 6 gol, quasi gli stessi incassati nelle prime 14 partite.

Il Napoli prova a fare la partita, ma i toscani sono ben organizzati e rispondono colpo su colpo. La prima vera occasione è per la squadra di Spalletti al 24′, quando Elmas scheggia la traversa con un destro dal limite dell’area. Gli ospiti rispondono una decina di minuti più tardi con Bajrami, che colpisce l’esterno della rete e dando solo l’illusione del gol.

La ripresa si apre con l’Empoli che sfiora il vantaggio con Cutrone ma Ospina è bravo a respingere in uscita. Episodio cruciale al 71′, dopo un gol annullato al Napoli (Juan Jesus) per fuorigioco, i toscani la sbloccano proprio con Cutrone.

Assedio finale del Napoli, ma tutti i tentativi non portano risultati. Il Napoli scivola a 4 punti dalla nuova capolista che in un solo colpo sorpassa Milan e Napoli e si piazza al primo posto in solitaria a 40 punti, seguono Milan 39, Atalanta 37 e Napoli 36. Domenica prossima big match Milan- Napoli fino a qualche settimana fa padrone del campionato.