Il Napoli perde a Marassi: l’ex Pandev stende gli azzurri con una doppeitta

Ballardini ha preso in mano il genoa da quando è arrivato inanellando una serie di risultati positivi sia dal punto di vista della classifica che del gioco e dello spirito di squadra e ieri il Napoli ha toccato con mano il suo lavoro, lasciando a Marassi tre punti e tante altre certezze. Gli azzurri non hanno giocato male, ma i soliti errori in fase difensiva hanno causato una sconfitta alla quale altri errori in fase offensiva non hanno potuto rimediare.

Ballardini si è ritrovato un parco attaccanti folto e ieri in assenza di Shomudorov ha lanciato in campo il suo pupillo, quel Goran Pandev eroe del triplete di Mourinho e con un passato anche nel Napoli, a discapito di Scamacca. Gattuso invece aveva perso alla vigilia il suo miglior difensore, Koulibaly, risultato positivo al Covid. Difesa a 4 e Demme, Elmas e Zielinski nel centrocampo a tre. In attacco fa notizia l’esclusione di Insigne.

Il Napoli era partito bene, facendo girare bene la palla e all’inizio ci sono state delle occasioni in particolare con Lozano che ha impegnato seriamente Perin. Il Genoa sembra attendere per prendere le misure e Pandev e Destro pressano parecchio in fase di impostazione dei difensori del Napoli.

E’ proprio su un appoggio di Maksimovic a Demme che l’asfissiante pressing dà i suoi frutti: pallone intercettato da Badelj e subito offerto a Pandev che controlla e insacca sull’uscita di Ospina. Sono passati 11 minuti e il Napoli si ritrova sotto. Il Napoli ricomincia la sua serie di passaggi che però risultano sterili e incapaci di produrre pericoli alla porta Genoana, anche se in un’occasione Petagna va vicinissimo al pareggio colpendo in pieno la traversa su una punizione di Mario Rui.

Il Genoa al 26’ raddoppia ancora una volta con Pandev: manovra avvolgente dei grifoni con l’ultimo passaggio di Zajc che taglia la difesa del Napoli come burro e mette Pandev davanti ad Ospina, con il macedone che insacca a fil di palo.

Stesse squadre alla ripresa, ma dopo dieci minuti Gattuso manda in campo Insigne e Osimhen al posto di Petagna e Zielinski. Politano comincia a tirare in porta dopo un primo tempo di passaggi sterili, Osimhen arriva in ritardo su un cross basso e ancora Perin decisivo su Demme. Il Napoli pressa ma il Genoa si difende bene e anche la fortuna non assiste gli azzurri, quando è ancora il palo a fermare Politano. Il Napoli accorcia a dieci minuti dalla fine proprio con Politano che sfrutta un rinvio di Portanova appena entrato in campo.

A quel punto il Napoli prova a rimediare alla sconfitta catapultandosi in attacco senza pensare troppo alla tattica e alla strategia ed è Elmas a sbagliare il 2-2 su servizio di Di Lorenzo, ma spara altissimo.

Alla fine si conteranno 24 tiri del Napoli e 4 del Genoa, che porta a casa i tre punti, meritando, ma grazie agli errori difensivi di un Napoli che sembra essersi perso e con Gattuso ancora una volta in bilico. Mercoledì il ritorno della semifinale di Coppa Italia, prima di tornare in campo al San Paolo contro la Juventus Sabato pomeriggio. Due partite decisive per il futuro del Napoli e soprattutto per quello del tecnico calabrese.