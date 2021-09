Il Napoli ingrana la sesta e vola a + 2 sul Milan

Un Napoli nel segno di Osimhen, anche ieri capace di andare in gol dopo soli 10 minuti e poi dopo un’ora di gioco, procurarsi un rigore che Insigne trasforma in rete per la sesta vittoria consecutiva.

Bottino pieno al Maradona, inizio di campionato super con 6 vittorie su 6 e terzo clean sheet consecutivo. Morale alto, giocatori rivitalizzati e classifica che vede il Milan a due punti e l’Inter a 4.

Partita non proprio facile contro l’ex Mazzarri, che pensa più a non perdere che a fare qualcosa per vincerla. Il Napoli non ha avuto le stesse occasioni delle ultime due partite, ma non ha mai rischiato nulla, una squadra padrone del campo che gioca bene, che fa possesso palla e riesce a difendere alla perfezione.

Ancora il nigeriano sugli scudi 6 gol nelle prime 6 partite e grande apporto alla squadra. La cura Spalletti funziona e si attende il rientro in squadra di Demme e di Mertens, anche se il grande avvio di Anguissa e di Osimhen, danno il tempo ad entrambi di rientrare con la calma dovuta.

Giovedì si torna in campo per l’Europa League, con il Napoli che ospita al Maradona lo Spartak Mosca, a vincere aiuta a vincere e gli azzurri ora devono pensare solo a quello, mentre Domenica, sfida difficile al Franchi contro la Fiorentina prima della sosta per le nazionali.



Fonte foto: Sky Sport