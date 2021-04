Il Napoli ferma la corsa dell’Inter e continua a sperare nel quarto posto, al Maradona finisce 1-1

Dopo 11 vittorie consecutive, il Napoli al Diego Armando Maradona ferma la marcia dell’Inter che cavalca, quasi indisturbata, verso il titolo. Non è stata una bella partita a dire la verità, ma le emozioni non sono mancate. La prima parte del primo tempo ha visto un Napoli più alto e più aggressivo contro un’Inter sorniona e in attesa. La ripresa ha visto il capovolgimento di atteggiamento, l’Inter più propensa al gioco e un Napoli che non voleva perderla.

Con ancora negli occhi la favolosa partita di Champions PSG-Bayern, abbiamo assistito ad una partita molto tesa anche perché la posta in palio era alto, per entrambe le squadre. Per Gattuso due assenze pesanti, i sudamericani Ospina e Lozano sostituiti da Meret e Politano. Nell’Inter, Conte ha confermato Darmian a sinistra. Centrocampo confermato con il ritorno di Barella. Il Napoli è partito meglio, voglioso di fare risultato e lasciare poco spazio all’Inter che in contropiede ha dimostrato di poter fare molto male. Gran duello fisico Koulibaly-Lukaku che per la maggior parte delle volte è vinto dal senegalese, che però prende il giallo subito dopo il gol, sgambettando Lukaku lanciato a rete. Buono il lavoro in copertura di Insigne, politano e Osimhen ma poche le azioni pericolose.

Fabian tira da lontano, ma il tiro è citofonato e finisce tra le braccia di Handanovic. Koulibaly e De Vrij ci provano di testa, ma entrambi fuori misura. Lukaku mette paura agli azzurri, quando mette il piede su un tiro di Brozovic, ma la palla scheggia la traversa. Al 36’ il portierone dell’Inter in mischia con De Vrij è sfortunato e si fa gol da solo: Napoli in vantaggio su una casualità, ma fino a quel momento non aveva demeritato. La reazione dell’Inter è veemente e da quel momento il Napoli sembra arretrare troppo, subendo la manovra dei nerazzurri. Lukaku colpisce ancora il palo due minuti dopo il gol e poi Meret salva su un inserimento di Barella.

Conte ha dato all’Inter quella personalità che mancava e infatti il secondo tempo dell’Inter dimostra che è un’altra squadra rispetto agli anni precedenti. L’inter comincia ad attaccare sfondando soprattutto a destra sull’asse Hakimi-Barella. Su uno di questi affondi, Hakimi brucia sullo scatto Mario Rui e crossa, il pallone attraversa tutta l’area e arriva a Darmian che la rimette al centro, sulla respinta dei difensori, gran sinistro di Eriksen che regala il pareggio alla sua squadra.

A quel punto, le due squadre sembrano accontentarsi, studiandosi a vicenda, ma il Napoli prende una clamorosa traversa con Politano e poi l’arbitro Doveri prima fischia un rigore a Zielinski, ma il Var annulla la decisione dimostrando l’intervento sul pallone del difensore olandese. Alla fine il pari è sembrato il risultato più giusto e forse anche più voluto da entrambe le squadre. Il Napoli resta in corsa per il quarto posto anche grazie alla sconfitta della Juve a Bergamo.

Azzurri ancora in scena al Maradona dove affronteranno la Lazio nell’ultimo dei grandi spareggi Champions