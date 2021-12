Il Napoli espugna San Siro e aggancia il Milan

Una vittoria, quella del Napoli a San Siro, pesantissima e dal sapore amaro per i milanesi rossoneri, che in un solo colpo subiscono l’aggancio dei partenopei e la minifuga dei cugini nerazzurri che ora sono a +4 su entrambe le compagini. Partita bruttina a dire la verità e sofferta da ambedue le parti. Il Napoli è stato bravo a sfruttare le poche occasioni e il Milan è stato fermato dal VAR nell’occasione del pareggio

Una Domenica buona per gli azzurri che scavalcano l’Atalanta e agganciano il Milan, il tecnico toscano ha ritrovato il suo Napoli nel momento più difficile, quando bastava un soffio di vento per spazzarlo via dalla lotta scudetto. Invece gli azzurri hanno risposto alla grande mostrando gli attributi, e risollevando un morale abbastanza giù in questo periodo. Parecchie le defezioni da una parte e dall’altra, nemmeno Mertens della partita sostituito da Petagna. Buona la prova del gigante e grande merito di Elmas a sbloccare subito la partita al 5’, siglando il gol partita.

Buona la reazione del Milan, ma mai seriamente pericoloso, occasioni per Ibra e Messias ma poco per impensierire seriamente Ospina.

Polemiche quando il VAR ha annullato il pareggio di Kessie per un fuorigioco di Giroud ritenuto attivo all’azione quando in realtà era fermo a terra. Buon per gli azzurri che hanno portato a casa una vittoria fondamentale in attesa della prossima gara, l’ultima del 2021, controlo Spezia al Maradona: imperativo vincere dopo due stop consecutivi in casa.

