Il Napoli espugna Bologna e torna alla vittoria

Il Napoli torna alla vittoria dopo il brutto stop interno contro il Sassuolo. Non era piaciuto il Napoli in Europa League, anche se alla fine la vittoria in rimonta c'era stata, e per questo ci si aspettava un Napoli capace di far dimenticare quello scialbo e svogliato di metà settimana.

Il Napoli è partito subito forte, disputando un primo tempo tutto sommato buono per concentrazione e attenzione. Il vantaggio arriva al 23’ del primo tempo con un colpo di testa di Osimhen, criticato nelle ultime uscite. Il merito del gol è del messicano Lozano che nel primo tempo sembra imprendibile grazie alla sua velocità. Il Bologna prova a reagire ma Ospina è quasi inoperoso nella sua area piccola, solo ordinaria amministrazione. Ancora troppi gli errori dei singoli, Mertens e Insigne sbagliano e il Bologna resta in partita anche per la ripresa

Ti aspetti una ripresa con il Bologna arrembante, e invece i rossoblu non sono capaci di reagire subito anche grazie alla prova del Napoli che difende alto e pressa bene sui portatori di palla del Bologna. Bakayoko cancella Soriano mentre la difesa si muove bene mettendo in fuorigioco quasi sempre gli attaccanti felsinei.

Unico problema per gli azzurri è la mancata chiusura della gara, che viene messa in bilico alla fine da un Bologna che non vuole arrendersi. Koulibaly mette dentro la palla della sicurezza, ma il gol viene annullato dal VAR per un mani di Osimhen.

Mihajlovic, inserische Vignato e cmabia modulo passando ad un rischioso 4-2-4 che però sortisce l’unica vera azione pericolosa, ben neutralizzata da Ospina quando respinge il tiro di Palacio liberato da Orsolini e poco prima sempre sull’Argentino: respinta e tiro fuori di Svanberg.

Tre punti e terzo posto in classifica, in attesa del ricorso che potrebbe portare il Napoli più avanti in classifica. Ora la sosta per le nazionali e dopo si riprende al San Paolo contro la capolista Milan.